¿Por qué Dakota Johnson dio su número de celular ante una multitud?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El Global Citizen Festival se tornó sumamente especial cuando Dakota Johnson, actriz de la película 'Cincuenta sombras de Grey' , dio su número de celular a la multitud.



"Esto es un poco especial, pero aquí está mi número. Quiero que me llames, que me cuentes tu historia en un mensaje de voz. Dime qué has soportado como mujer", fueron las palabras que expresó la actriz, mientras el número (1) 212 6538806 se mostraba en una pantalla situada detrás de ella.



Johnson inlcuso aclaró que el idioma no sería un inconveniente: "Si no hablamos el mismo idioma no hay problema, un equipo se encargará de traducirme sus historias".

Este 2018 la actriz es una de las nuevas embajadoras del Festival. Durante su intervención se refirió a temas puntuales como la violencia y los casos de agresión sexual contra niñas y mujeres.



“Como nueva portavoz de la campaña ‘Ella es igual’ de Global Citizen, me comprometo a levantar la voz por todas las niñas y mujeres que no tienen la oportunidad de hablar. Por mi trabajo la gente valora lo que digo, pero yo no quiero hablar, prefiero escuchar. Me interesa lo que tenéis que decir y quiero ayudar a las niñas y mujeres de todo el mundo a compartir sus historias”, dijo la actriz.