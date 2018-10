Aseguran que Justin Bieber y Hailey Baldwin ya se casaron

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Todo parece indicar que el cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin se casaron el pasado 13 de septiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Según indica el porta TMZ, la pareja se casó en secreto y sin un acuerdo prenupcial, sin embargo, la información no ha sido confirmada por los enamorados.

Los rumores surgieron luego que Bieber y Baldwin fueron captados saliendo de un Registro Civil neoyorquino, el 13 de septiembre.

En su momento se dijo que la pareja acudió al registro para solicitar algunos permisos para la boda, mientras que otros aseguraban que los jóvenes se habían casado.

Baldwin, al escuchar de los rumores, usó su cuenta de Twitter para negar el enlace, sin embargo, borró el tuit casi de inmediato.

Josh Mehl, amigo del cantante, afirmó al portal mencionado que tanto Bieber como Baldwin llamaron a sus abogados para realizar un acuerdo prematrimonial antes de la boda, pero debido al poco tiempo para el enlace no se redactó uno. La misma fuente aseguró que al intérprete de "Sorry" no le importa cuidar de su fortuna, porque está seguro que su matrimonio será para toda la vida.

Otro dato que podría confirmar la boda surgió luego que la pareja visitó el pasado domingo el museo Stratford Perth, en Ontario, Canadá, donde hay una colección dedicada a la carrera de Bieber .

Según reveló la institución en sus redes sociales, Justin presentó a Baldwin como "su mujer".

En una área donde los fans pueden colocar mensajes para el canadiense hay uno que sobresale. "Te quiero para siempre. Hailey B", casi confirmando la boda, y no solo eso, sino también que podría haber cambio su apellido de soltera.