Alan Shearer: "Pogba no sirve ni para atar las botas de otras grandes estrellas que jugaron en el United"

El centrocampista francés no levanta cabeza y sería por sus diferencia con José Mourinho.

LONDRES, INGLATERRA.- La exestrella de la selección de Inglaterra y del Newcastle, Alan Shearer, arremetió fuertemente contra los jugadores del Manchester United, en especial contra el francés Paul Pogba.



"Paul Pogba es el fichaje más caro de la historia del club, pero no sirve ni para atar las botas de otras grandes estrellas que jugaron en el United", expresó el mítico jugador en su columna de opinión del medio británico The Sun.



Shearer lementó el mal momento que están pasando Los Diablos Rojos en la Premier League, al grado que tildó el momento como el más vergonzoso.



El exfutbolista reconoce que José Mourinho no ha funcionado en el equipo, pero considera que es un buen entrenador. "Su primera temporada fue muy exitosa ganando dos trofeos y en la segunda, pese a estar lejos de ganar el título acabó segundo".



"Es vergonzoso para un club de esta categoría tener titulares negativos constantes y filtraciones", lamentó.

En la actualidad, el equipo del técnico portugués, en lugar de reducir la brecha que lo separa del líder Manchester City, está igualando sus peores momentos de la era de David Moyes.



La derrota pasada contra West Ham dejó al United con apenas 10 puntos en siete partidos, lo mismo que el peor arranque del club en la Premier, en 2013 con Moyes al mando.