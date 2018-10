Laura Bozzo sale en defensa de la actriz Daniela Castro, acusada de robo en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La presentadora peruana Laura Bozzo defendió este martes a la actriz mexicana Daniela Castro, quien fue acusada por la policía estadounidense por un robo cometido en una tienda en San Antonio, Texas.



“Yo considero una amiga a Dani, no soy alguien con muchos amigos, son pocas personas a quienes puedo llamar amigas y Dani es una de ellas, le tengo bastante cariño y aquí estoy para apoyarla”, dijo la presentadora.



Asimismo, Bozzo se mostró sorprendida por el delito que se le acusa a Castro, y aseguró que conoce a Daniela y "ella siempre compra en las mejores tiendas, por eso digo que esto es algo completamente loco y no debe ser más que una confusión”.



“Si ella (Castro) necesita quien la defienda, aquí estoy yo, tienen que tumbarme a mí antes de tumbarla a ella”, manifestó la conductora a EL UNIVERSAL.



Agregó: “Yo le dije a Dani ‘al final de todo la verdad sale a la luz’, a mí me han dicho de todo, las cosas más horribles, pero todo cae por su propio peso y para eso tiene mi solidaridad y mi apoyo”.



“Nunca hay que bajar la cabeza, dejen todo en manos de Dios que es el mejor apoyo que pueden encontrar ante cualquier dificultad”, le aconsejó.

