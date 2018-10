Neymar confiesa que no está en su máximo nivel

PARÍS, FRANCIA.- "No estoy al 100% de mi forma", reconoció este martes el brasileño Neymar, en una rueda de prensa en París previa al duelo entre el PSG y el Estrella Roja de la segunda jornada de la Liga de Campeones.



"Quizás no está al 100%, pero casi", confirmó el técnico Thomas Tuchel sobre la estrella brasileña, añadiendo a continuación que "nadie está todavía al 100%".



"Es normal porque ha estado lesionado mucho tiempo y ha tenido una Copa del Mundo muy difícil. Es un jugador que debe tener estar ilusionado, hacer los entrenamientos con una sonrisa", continuó el alemán.



"No tuvo una preparación normal y todo el mundo le mira para saber si está al máximo o si ha cometido un error... ¡Es difícil para él! Ha estado espectacular, es decisivo en cada partido, fue duro en Liverpool, pero dio un pase decisivo a Mbappé, no hay que olvidar eso", añadió Tuchel.



El PSG busca ante el Estrella Roja su primera victoria en la actual edición de la Liga de Campeones, tras haber debutado con una derrota 3-2 ante los Reds en Anfield.



"No estoy al 100% de mi forma, nadie está al 100%, estamos al comienzo de la temporada y hemos jugado pocos partidos", confirmó Neymar. "El alto nivel del fútbol mundial llega entre febrero y marzo, cuando son los mejores partidos", añadió.



"Estoy en la búsqueda, en cada partido, cada día, para mejorar tanto a nivel físico como técnico. Sobre mi lesión y la Copa del Mundo, son cosas del pasado", añadió el atacante sobre el problema en el tobillo que sufrió en marzo y la eliminación en cuartos de Brasil 2018, "una gran frustración".



"Verdaderamente estoy muy contento con 'Ney', llegará a su máximo nivel, tiene mucha confianza, se implica en el club y en el proyecto, estamos muy satisfechos", concluyó Tuchel.