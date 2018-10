En base a la crisis que vive el Partido Liberal, José Luis Moncada solicita auditoría externa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), José Luis Moncada Rodríguez, solicitó este lunes a Luis Zelaya que se efectúe una auditoría externa independiente para conocer el actual estado financiero de la institución política.



A través de una carta, el miembro de la CCEPL le recordó al actual presidente del órgano de dirección del Partido Liberal que en el 2009 él solicitó una auditoría integral y forense, sin embargo, hasta la fecha no ha podido verificar los resultados.



"El liberalismo ocupa cuentas claras, hay mucho discurso mediático y no realidades o verdades", señala Moncada.



En la misiva recomienda que la auditoría sea realizada por el Tribunal Supremo Electoral o por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos de Honduras.

La carta de Moncada surge en medio de la crisis que vive el partido después de la expulsión de al menos 18 diputados que votaron a favor del nombramiento de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas.



A continuación el texto íntegro:

"Presidente del CCEPL

Su Oficina

Ingeniero Zelaya.



Desde que iniciamos nuestras funciones mayo 2017, solicité los estados financieros auditados del anterior CCEPL, los que nunca se presentaron o tuve a mi vista y además que cumplieran los artículos 11 y 26 de los Estatutos así como artículo, del 31 al 43 del reglamento que son claros sobre presentación de presupuesto, su aprobación, informes trimestrales y uso adecuado y priorizado de los recursos financieros del partido, a la fecha esto no se ha realizado en debida y rigurosa forma, el manejo de actas y la no circulación de las mismas hace que desconozca si en las sesiones que asisto y que no, esto ha procedido y queda debidamente registrado, lo cual puede prestarse a cualquier tipo de manejo a discreción, todo lo anterior es más complejo y genera reservas al nombrar usted a su hermano de secretario de Finanzas donde evidentemente hay conflictos de intereses y no se cumple principios de gobierno corporativo.



En fechas recientes recibí de manos del secretario general del CCEPL informes mensuales de ejecución financiera de los primeros seis meses del 2018 (sin firma responsable), en los documentos entregados se reflejan gastos en rubros que realmente preocupan: seguridad, alquiler de vehículos, viáticos, otros gastos, honorarios profesionales, consultorías y demás, en primer lugar estos debieron someterse a discusión y aprobación si la mayoría lo aprueba pues ese es el mecanismo y yo salvo mi responsabilidad emitiendo mi voto reservado y el mismo deberá quedar en acta, eso es trasparencia. Para mi es evidente que se han ocupado a su discreción y no necesariamente a favor de actividades del Partido.



Procede y para que podamos tener mejor certeza, se efectúe una “auditoría externa independiente” por empresa seleccionada por órganos externos como ser el TSE o unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos, le recuerdo que mocioné para que se hiciera “auditoría integral y forense” desde 2009 a la fecha usted manifestó ya se había realizado, si es así agradeceré copia respectiva, entiendo los procedimientos y por lo mismo esta misiva debe elevarse a sesión y discutirse y proceder de acuerdo a decisión de los miembros del CCEPL, el liberalismo ocupa cuentas claras, hay mucho discurso mediático y no realidades o verdades.



Aprovecho para manifestarle mi malestar por el uso inapropiado de símbolos partidarios y de redes sociales del Partido Liberal utilizadas por usted para atacar y cuestionar a correligionarios, considero que debería ser para manifestarle a los liberales programas de educación,



formación, posiciones colegiadas y sobre todo a fomentar unidad, la situación política y fortalecimiento a la democracia ocupa que el esfuerzo partidario sea propositivo dentro de la línea partidaria, los símbolos partidarios deben respetarse.



Mi única intención es fomentar la institucionalidad partidaria, transparencia y uso adecuado de los escasos recursos financieros y además el respeto de nuestros símbolos, el fomento de la unidad liberal usando adecuadamente las redes sociales partidarias".