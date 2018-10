Vídeo: Golpean a Lindsay Lohan en una calle de Moscú por intentar llevarse a dos niños sirios

MOSCÚ, RUSIA. -La actriz estadounidense Lindsay Lohan fue golpeada por la madre de dos niños sirios que dormían en una de las calles de Moscú.



El hecho fue grabado por ella misma y compartido en su cuenta de Instagram. La estrella se encuentra de vacaciones en Rusia y el fin de semana salió de fiesta con unas amigas.



Al salir de la discoteca la actriz se encontró con una familia siria que estaba durmiendo en la calle, por lo que Lohan le ofreció hospedaje a los pequeños.



"Hola a todos, solo quiero mostrarles a una familia que conocí, una familia de refugiados sirios. No deberías estar durmiendo en el suelo, ¿lo entiendes? Eres un niño bueno y eso no es justo", dice la actriz al comienzo del audiovisual.



Los padres no aceptaron la idea que los niños se fueran con Lohan. "Debería trabajar y hacer lo que pueda por sus hijos para que tengan una mejor vida", recriminó.



La familia, asustada por lo que la actriz les estaba diciendo, se levantó del piso y comenzó a huir de ella, sin embargo, Lohan empezó a perseguirlos acusándolos de tráfico de niños. "No me iré hasta que no me lleve a los niños. Ahora sé quiénes son", les gritó.



La madre de los pequeños terminó golpeando a Lohan en la cara y ellos por fin lograron huir de la actriz que grabó todo el hecho.

