'Mel' Zelaya tilda de líder falso a Luis Zelaya

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, tildó de falso líder a Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal por haber expulsado a 17 diputados que respaldaron el nombramiento de la junta interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP).



"El tema es interno del líder falso que insulta y expulsa a diputados cuando bancada no apoyó a su peón en RNP", publicó en su cuenta de Twitter.

Le puede interesar: Alcaldes liberales convocan jornada para impulsar unidad



Añadió que "el pacto bipartidista y su dictadura aún no está roto". El depuesto mandatario aseguró que en Libre no hay cambios y que está institución política va por elecciones.



Tras la designación de los interventores en el RNP, Zelaya Medrano señaló al máximo líder del partido de izquierda de negociar con el Partido Nacional, por lo que también salió al paso de estas acusaciones.

El #PACTO #bipartidista y su dictadura aún no está ROTO. El tema es interno del líder falso que insulta y expulsa diputados cuando bancada no apoyó su peón en RNP. EN LIBRE NO HAY CAMBIOS vamos por elecciones libres en HOND y PUNTO . https://t.co/13tv3AkdT9