Sustraen informes para favorecer a barcos pepineros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para favorecer con licencia de pesca artesanal de pepino de mar a dueños de embarcaciones que en el período 2017-2018 registraron una serie de infracciones, las autoridades de la Dirección General de Pesca (Digepesca) ordenaron cambiar al menos 13 dictámenes técnicos de desfavorables a favorables.

La Digepesca es una dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), una institución que es como una caja de Pandora que, en la medida se va abriendo, brotan males de toda naturaleza.

En el marco del acuerdo ministerial 140-2018, que regula el Protocolo de Evaluación Biológica y Monitoreo Pesquero de Pepino de Mar, temporada 2018-2019, la (SAG) tenía que autorizar 32 embarcaciones artesanales y siete industriales para la explotación de este rubro.

Para obtener licencia, en la temporada 2018-2019, la Digepesca recibió al menos 72 solicitudes (expedientes). La Dirección Legal, con base en los informes técnicos de los departamentos de pesca artesanal, pesca marítima industrial, estadísticas e investigación y transferencia de tecnología, fue emitiendo los dictámenes para la firma del director.

Entre el 1 y el 11 de agosto de 2018, el jefe del Departamento de Investigación y Transferencia de Tecnología de la Digepesca, Miguel Ángel Medina Ramos, basado en información satelital de los movimientos de las naves en el mar, estadísticas y otros informes, dictaminó denegándole el permiso de explotación a las embarcaciones Miss Mariela, Lady Tercia, Ocean Dancer, Miss Karime, Princesa, Miss Anna I, Miss Diana, Mr. Victor, Sky Walker, Miss Elizabeth, Capitán Donaldo y Capitán Phuhai 07.

Él fundamentó su decisión en que algunas de estas embarcaciones tuvieron una trazabilidad fuera del área de pesca asignada, otras realizaron pesca ilegal no declarada y no reglamentada; otras extrajeron producto en zonas restringidas para la pesca artesanal e industrial, otras se fueron a las áreas de veda, otras extrajeron más de la cuota asignada, otras se mantuvieron ancladas porque supuestamente vendieron su cuota a otra embarcación, otras cambiaron baliza y no marcaron posición, entre otros aspectos.

Viaje

Hasta el 12 de agosto todo marchaba en orden. Con los informes técnicos y los dictámenes de la Dirección Legal ya se habían adjudicado 18 licencias artesanales. Faltaban 14.

Sin embargo, luego de un viaje que las máximas autoridades de Digepesca realizaron entre el 13 y 14 de agosto a La Ceiba para reunirse con empresarios pesqueros, a su regreso el director de la Digepesca, José Luis Osorio, el 15 de agosto emitió el comunicado DGPA 009-2018 en el que llama a los apoderados legales de 12 lanchas que se les había denegado la licencia -por los informes técnicos y legales desfavorables- a que se presenten a la SAG a subsanar las solicitudes.

Luego, en un mismo día- el 17 de agosto- el técnico que primero había emitido dictámenes desfavorables y había denegado las licencias a la docena de lanchas antes mencionadas, supuestamente por orden superior, cambió los 12 dictámenes a favorables.

Sin mayores fundamentos escribió: “Por todo lo anteriormente expuesto, este Departamento de Investigación y Transferencia Tecnológica es de la opinión que se otorgue permiso para la explotación científica de la especie pepino de mar Holothuria mexicana, en el marco del Protocolo de Evaluación Biológica y Monitoreo Pesquero de Pepino de Mar en el Caribe de Honduras, con una cuota de captura de 18,000 libras, equivalentes a 8,164.74 kilogramos de pepino procesado al peticionario... en el lapso comprendido entre el mes de agosto de 2018 al mes de febrero de 2019”. Todos los informes dicen lo mismo.

EL HERALDO llamó telefónicamente a Medina Ramos para conocer su versión. Un hombre nervioso respondió al otro lado de la línea manifestando que tenía que preguntarle a la subdirectora Lorena Hernández para ver si le autorizaba hablar.

Exigencia

El 20 de agosto, el secretario general de la SAG, César Vigil Molina, le pidió a Osorio que en atención al comunicado DGPA 009-2018 referente a subsanar solicitudes presentadas por las 12 embarcaciones “emita un dictamen técnico sobre la procedencia de la ampliación de dicho término y se proceda a indicar los preceptos jurídicos habilitantes a la misma”.

Un día después la Dirección de Servicios Legales le informa al secretario general de la SAG que esa dependencia legal ya se pronunció en 31 expedientes artesanales y ocho expedientes industriales, emitiendo informe legal favorable y elaborando el dictamen para firma del director general de Digepesca.

Se hace saber que el día 20 de agosto, 13 expedientes que tenían informes técnicos desfavorables regresaron con el agravante de que ahora tenían un informe técnico favorable. Que ahora había 44 expedientes con dictamen favorable y solo son 32 cupos, 18 de ellos ya adjudicados.

Justificación

El 4 de septiembre de 2018, Osorio le responde a Vigil diciendo que el 15 de agosto se enteró de manera verbal que 13 embarcaciones que participaron en la temporada 2017-2018 estaban requeridas por las autoridades de Digepesca y por eso las llamó a que se presentaran a subsanar la situación, pero que cuando llegaron el 16 de agosto, se enteraron que no estaban requeridas, sino que se les había denegado la licencia y que él junto con la subdirectora desconocían las razones.

Argumentó que el 20 de agosto el señor Raúl Padilla manifestó “que la información que él proporcionó como gerente general de la empresa Satélite Panamericano S. de R. L. no es confiable, en virtud de que por errores involuntarios se equivocó al presentar la información”.

Asimismo, Osorio escribió que el 10 de julio de este año denunciaron ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que el sistema de monitoreo satelital (de Digepesca) se encontraba inhabilitado por lo cual no se puede verificar, controlar y vigilar los movimientos de cada una de las embarcaciones.

A pesar de estas excusas, EL HERALDO constató que la información de la empresa Satélite Panamericano sí es precisa y que su sistema de monitoreo satelital es el mismo que la Marina Mercante tiene instalado en su plataforma, pero que Digepesca no ha querido ponerla en su sistema.

Al final, para decidir a quiénes se les daría las 14 licencias que faltaban, el ministro de la SAG, Mauricio Guevara, nombró una comisión de tres abogados, quienes repartieron ocho autorizaciones entre los que primeramente tenían informes favorables y cinco entre los ilegales, que posteriormente fueron legalizados de un solo plumazo.

Sustracción

Profesionales del Derecho consultados por EL HERALDO manifestaron que el cambiar de la noche a la mañana un informe desfavorable sustituyéndolo por otro favorable en un expediente administrativo no puede considerarse una simple sustitución, pues eso es una evidente sustracción de documentos públicos y un abuso de autoridad que el Ministerio Público de oficio debe investigar y llevar a los tribunales de justicia a los responsables.

La determinación de legalizar lo ilegal por un lado dejó entrever una férrea y acalorada disputa de poder interna entre las máximas autoridades de la SAG; mientras que por otro extremo llegaron a cruzarse palabras, provocaciones y amenazas con los abogados de las 13 embarcaciones que al 15 de agosto tenían un dictamen técnico y legal favorable, pero que luego quedaron expuestas a quedar sin licencia una vez que se enlistaron las 13 naves a las que cambió el informe de desfavorable a favorable, para poder favorecerlas