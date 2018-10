Semifinal La Academia: Katheryn Banegas divide las opiniones de los jueces tras interpretar "Culpable o no"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Katheryn Banegas salió al escenario dispuesta a brillar durante la interpretación de su primer tema en la semifinal de La Academia, sin embargo, a criterio de los jueces estuvo "extraordinario" y "exagerado", opiniones completamente divididas.

Arturo López Gavito, Edith Márquez, Horacio Villalobos y Edwin Luna, los jueces encargados de calificar a los participantes del reality show, expresaron sin rodeos qué les pareció la interpretación del tema "Culpable o no".

El primer juez en hablar sobre la interpretación de Katheryn fue López Gavito. "Extraordinario trabajo. Esas actuaciones que tienen qué entregar son las que valen la pena. No sé si hubo imperfecciones en lo que hiciste. Fuiste tú misma con esta canción, hiciste un extraordinario trabajo. ¡Felicidades!", dijo.



Edith Marquez, sin embargo, no coincidió con los halagos. "Me pareció el montaje demasiado teatral y exagerado. Creo que la canción es una balada muy dolida. A mí no me pareció la mejor interpretación que has tenido en La Academia. Creo que me faltó el vibrato. Creo que tienes mucho talento, pero esta noche esta canción no te favoreció", manifestó.

Vea: Conoce al novio de Katheryn Banegas



Horacio Villalobos, el más polémico de todos los jueces, pronunció: "Al ser una semifinal todo es más delicado. A mi sí me gustó lo que hiciste. Hoy lograste una muy buena actuación. Te veo digna de una semifinal, entregada".



Finalmente, el juez Edwin Luna concluyó "Que bueno que quieres cumplir tu sueño. En esta noche hay dos cosas: me gustó tu interpretación, pero varias frases tuyas estaban demasiado cortadas. Siento que los pequeños errores fueron porque exageraste ya querías demostrar tu capacidad".



A través de las redes sociales oficiales de La Academia, el 46% del público dijo que la hondureña tiene todo para ser una estrella mundial. ¡Enhorabuena!



Katheryn usó un atuendo llamativo de colores dorados y negros. Su look fue complementado con un antifaz.