Eduardo Atala: Como dirigente me arrepiento de no haber sido presidente de Fenafuth en el proceso de Maradiaga

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidente de Motagua, Eduardo Atala, dijo el domingo que si hay algo de lo que se arrepiente en su vida como dirigente de fútbol, fue no haber tomado la presidencia de Fenafuth en 2000-2002, porque "a esa selección lo único que le faltó fue llegar al Mundial".



Honduras al mando de Ramón Maradiaga, se quedó a un punto de clasificar al Mundial de Corea y Japón 2002, y para entonces, Atala fue propuesto para ser presidente de Fenafuth. Pero en su lugar la federación la tomó entonces Lisandro Flores Guillén (QEPD).



"Lisandro tuvo un mal ambiente en Fenafuth que no hubiera tenido conmigo para con Maradiaga", contó en Cinco Deportivo de TVC.



Al consultarle sobre si en la actualidad tomaría Fenafuth, Atala dijo que "no, mí realidad es Motagua y allí me voy a quedar".