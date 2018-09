Motagua dispuesto a ceder por completo todo su cuerpo técnico a la Selección de Fútbol de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 319 días de que la Selección de Fútbol de Honduras se mantenga sin entrenador, el presidente de Motagua, Eduardo Atala, indicó el domingo que están dispuestos a ceder todo su cuerpo técnico para el equipo nacional.



En entrevista para Cinco Deportivo de TVC, le consultaron sobre si daría permiso para que Diego Vazquez vaya a la H o si prefería mantenerlo en Motagua.



"Lo quiero ver en los dos lados", reveló. Atala recordó incluso que Motagua ha estado siempre anuente a la H.

De interés: Lozano vuelve a las canchas con Girona tras un mes de lesión



"A la Selección de Fútbol de Honduras, nosotros (Motagua) no le negamos nada. Desde que mí papá (Pedro Atala Simón) fundó la Fenafuth, Motagua ha sido un soporte grande del fútbol de Honduras".



Sumó que no conoce la realidad salarial de patrocinio y fondos en Fenafuth para el próximo entrenador a contratar, pero sí que a criterio muy personal le gustaría que la H dé un giro en su dirección.



"Cómo aficionado me gustaría ver un entrenador nacional, es decir, de la Liga Nacional. En el caso de Diego Vazquez es 100% hondureño, nació en Argentina, pero es un producto totalmente nacional como entrenador".



Además argumentó que "Diego y su cuerpo técnico es el que más éxito ha tenido en la actualidad. Creo que no solo es Diego quién podría a la Selección, sino todo su cuerpo técnico".



Finalmente opinó sobre el papel que debe tener la Fenafuth y la Comisión de Selecciones en relación al futuro del fútbol hondureño. ¿Revelando algún preproyecto?



" Fenafuth no debe manejar la Selección, debe ser la Comisión de Selecciones. Fenafuth debe estar enfocada en masificación, en desarrollo, creando nuevos torneos, canchas. Regulando el fútbol nacional, no enfocada en la Selección", cerró.