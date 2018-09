Liverpool cede el liderato tras dejarse sus primeros puntos en empate con Chelsea

LONDRES, INGLATERRA.- El Liverpool dejó escapar sus primeros puntos en la Premier League después de su empate en la cancha del Chelsea (1-1), este sábado, y cedió el liderato en una séptima fecha de la Premier League marcada asimismo por una nueva derrota del Manchester United de Mourinho.



Los 'Reds' quedan igualados a puntos con el Manchester City, que derrotó 2-0 al Brighton y comanda la clasificación por su mejor diferencia de goles.



El belga Eden Hazard, en gran estado de forma, adelantó a los 'Blues' (25), pero Daniel Sturridge (89) dio un punto al equipo dirigido por Jurgen Klopp, que hasta este sábado había ganado sus seis partidos precedentes en la Premier. El delantero inglés había ingresado poco antes al terreno de juego.



Su gol, de un potente disparo desde fuera del área por la escuadra, hizo estéril la estirada del arquero vasco Kepa Arrizabalaga.



Aquejado a menudo de lesiones la temporada pasada, cedido al West Bromwich, y con un pie fuera del Liverpool en el último 'mercato' Sturridge vuelve a su mejor nivel. Para ver su último gol desde fuera del área había que remontarse cuatro años atrás.



También fue estético el gol de Hazard, decisivo entre semana en Copa de la Liga (victoria 2-1 del Chelsea). El belga superó al arquero brasileño Alisson con un zurdazo raso cruzado.



Este resultado mantiene al Chelsea en tercera posición, a dos puntos del dúo de cabeza.



'Mou' y el United en crisis

Horas antes, el Manchester United (8º) vio agudizada aún más su crisis después de perder este sábado en Londres contra el West Ham (3-1), con el trasfondo de las tensiones entre el técnico luso José Mourinho y el francés Paul Pogba.



La derrota ante el equipo del chileno Manuel Pellegrini se añade a una semana negra para los 'Diablos Rojos', marcada por la retirada del cargo de vicecapitán a Pogba, una eliminación en Copa de la Liga con el Derby County (2ª división), y una discusión ante las cámaras entre 'Mou' y Pogba en un entrenamiento.



Para Mourinho la situación se torna crítica con un tercer partido consecutivo sin victoria, entre todas las competiciones, y con la tercera derrota en siete fechas de la Premier.



Pogba, que fue sustituido en el minuto 70, estuvo como el resto de sus compañeros lejos de su mejor nivel.



El brasileño Felipe Anderson abrió el marcador a pase del argentino Pablo Zabaleta (6).



El ucraniano Andriy Yarmolenko sacó un disparo sin demasiado peligro, pero que tocó en Lindelöf desviándose al fondo de las mallas del internacional español David De Gea (43).



Marcus Rashford redujo la diferencia en el 71, pero la esperanza se acabó con el tanto del austríaco Marko Arnautovic (74) para los 'Hummers', que toman vuelo con siete puntos en las tres últimas fechas.



"Necesitábamos un buen inicio y no lo tuvimos. Después del resultado del martes, el equipo necesitaba algo positivo, sentimientos positivos, e ir perdiendo después de cinco minutos, ese no es el comienzo que necesitábamos", se lamentó Mourinho tras el naufragio del London Stadium.



Los 'Diablos Rojos' no vivían un inicio de temporada peor desde 1989.



"El primer gol es fuera de juego, el segundo, en propia puerta, y el tercero un error del árbitro", resumió 'The Special One'.



Arsenal al alza

El Manchester United (10º) está ya a 9 puntos de sus vecinos del Manchester City, líderes provisionales. El equipo de Pep Guardiola logró su cuarta victoria consecutiva en la Premier ante el Brighton (14º) con goles de Raheem Sterling (29) y del argentino Sergio Agüero (65).



También encadenó su quinto triunfo consecutivo el Arsenal (5º) de Unay Emery, que se impuso 2-0 en el Emirates a un Watford (6º) de su compatriota Javi Gracia que pierde fuelle las últimas semanas. El alemán Mesut Ozil (83) y el norirlandés Craig Cathcart en propia puerta (81) dieron los tres puntos a los 'Gunners'.



Otro técnico español, Rafa Benítez, vio cómo su Newcastle (18º) perdía en casa ante el Leicester (2-0). Mismo resultado que el cosechado por el Tottenham (4º) del argentino Mauricio Pochettino en la cancha del Huddersfield (20º) con un doblete de Harry Kane.



Otro de los héroes individuales del día fue el islandés Gylfi Sigurdsson, autor de dos goles en la victoria 3-0 del Everton (11º) en casa ante el Fulham (16º).