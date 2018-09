Honduras de El Progreso venció 1-0 a Juticalpa en un pésimo partido en El Progreso

EL PROGRESO, YORO, HONDURAS.- Honduras de El Progreso venció a Juticalpa 1-0 el viernes en el estadio Humberto Michelletti de esta ciudad en duelo por la fecha 12 del torneo Apertura 2018-2019 de la Liga Nacional de Honduras.



En un duelo de urgidos, el Honduras le sacó provechó a un rebote de Fredis López en un partido malo, aburrido, trabado. Un verdadero churro para ser sinceros.

De hecho, no tenemos nada que destacar del primer tiempo y del segundo, pues apenas el gol de López a los 61 minutos, quien la mandó al fondo tras un contraremate contra el portero Woodrow West.

López, sin proponerselo, tiene un dato curioso -mejor escribimos de esto-, pues marcó el gol 125 del torneo Apertura, pero antes, en la fecha 6 ante el Vida, marcó el gol 75 del torneo. ¡Qué loco no?

Con este triunfo, el Honduras le ha sacado 4 puntos de ventaja a Juticalpa en la tabla de posiciones, donde el Canechero apenas y salva la campaña con 10 puntos en el penúltimo lugar, por la pésima primera vuelta del Real de Minas que está a 3 de alcanzarlo.

En la fecha 13, el Honduras recibirá al Real España el sábado 6 de octubre, en tanto que Juticalpa el mismo día visitará Marathón en San Pedro Sula.

La jornada 12 continuará este sábado 29 de septiembre con el duelo entre Lobos vs Platense, y el domingo con los partidos: Vida vs Real de Minas, Olimpia vs Marathón y Real España vs Motagua.

Honduras de El Progreso

1 Justin Pérez

24 Lisandro Gutiérrez

2 Johny Rivera

3 André Ettiene

15 Ángel Contreras

6 Juan Delgado

20 Danilo Tobías

10 Franklin Owen Morales

23 Pedro Mencía

7 Frelys López

31 Yerson Gutiérrez



Juticalpa

1 Woodrow West

44 Wilfredo Barahona

6 Carlos Palacios

4 Hilder Colón

21 Henry Ayala

13 Maylor Nuñez

8 Oliver Morazán

11 Blas Hernández

10 Ovidio Lanza

12 Víctor Moncada

22 Erlin Rubí Cardona