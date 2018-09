Juan Bautista Vásquez entre historias de radio, periodismo y el Olimpia

Periodista

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su hogar está lleno de recuerdos de sus viajes por todo el mundo al igual que reconocimientos internacionales por su destacada carrera dentro del periodismo. Además, varios leones custodian la casa de Juan Bautista, el eterno secretario del club Olimpia, su gran amor.

¿Cómo fue su niñez?

Bonita... Al principio era hijo único y luego fui conociendo algunos hermanos. Hice mi primaria en el San Miguel y la secundaria en la Escuela Normal de Tegucigalpa, luego la Normal Pedro Nufio.

¿Se graduó de maestro?

Sí, pero no di clases. Cuando estaba estudiando me gustó la radio. Rafael Silvio Peña me abrió las puertas de La Voz de Lempira, (posteriormente Radio América). Ahí laboré desde 1963 a 1970. Después me fui a Emisoras Unidas donde viví grandes experiencias.

Cuénteme de su paso por HRN.

Tuve el honor de trabajar para “Diario matutino”, el principal noticiero de la mañana. Estuve también en el “Informativo del mediodía”. En 1994, Miguel Andonie me dijo que regresara a casa (Radio América) y ahí estuve hasta febrero de 2018.

¿Qué pasó que no siguió?

Es capítulo cerrado y ahí lo dejamos... Estuve más de 20 años.

¿Colaboró con otros medios informativos?

En televisión hacía las “Cinco rápidas”, pero la televisión no es lo mío. Laboré en (diario) Correo del Norte y diario El Día. Tuve un paso por La Prensa y diario La Noticia.

¿Qué coberturas hizo?

De 1963 a finales de 1980 nosotros éramos reporteros para todas las fuentes. Mi trabajo en campo fue poco porque dijeron que yo tenía buena voz para estar en cabina.

¿Cubrió la guerra entre Honduras y El Salvador?

Junto a Napoleón Mairena Tercero fuimos llamados por el gobierno para hacer las cadenas de radio y TV. Presentábamos los sucesos del frente de combate, entrevistamos gente de la OEA (Organización de Estados Americanos). El 18 de julio de 1969 se dio el alto al fuego. Además, viajé a Perú, donde se firmó el acuerdo de paz.

¿Usted trabajó para las Fuerzas Armadas?

Sí, más de 20 años. Mi padre fue coronel y he estado ligado a ellos. Yo trabajé en la jefatura de prensa y hasta recibí altos reconocimientos por mi labor.

¿Siempre estuvo cerca de los presidentes del país?

Estuve muy cerca de gobernantes como Oswaldo López Arellano, Ramón Cruz, Policarpo Paz, Carlos Reina, Carlos Flores, José Azcona, Rafael Callejas y Ricardo Maduro.

¿Es verdad que le dio la mano a Ronald Reagan?

Cuando Suazo Córdova se fue a despedir de Reagan fuimos a cubrirlo a la Casa Blanca. Pensaron que éramos fotógrafos y entramos a donde estaban los presidentes. El periodista Milton Mateo y yo “rompimos el protocolo” y estrechamos la mano de Reagan.

¿Hábleme de sus coberturas internacionales?

Fui invitado a China (Taiwán). También estuve en Israel con varios periodistas de Centroamérica. Luego me fui a cubrir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Recuerdo que la Universidad de Florida realizó un concurso para la mejor noticia. Yo mandé mis reportes en casete y un día de 1983 me mandaron un fax diciéndome que gané el primer lugar. El periodista Jorge Ramos le dijo a mi esposa que mi trabajo había sido impecable. El periodismo me ha dado satisfacciones muy grandes. Cubrí la elección del papa Benedicto XVI en el Vaticano.

¿La radio es todo para usted?

La radio y el micrófono son mi vida. A estas alturas de mi vida no me acostumbro a estar sin informar al pueblo. Confío que pronto estaré en alguna radio. De todos los reconocimientos que recibí en mi carrera me quedo con el aplauso de los hondureños.

¿Hay alguna entrevista que lo haya marcado?

Sí, con Anastasio Somoza en 1979. Se le pidió al general que dejara el poder y teníamos que entrevistarlo en HRN. Estuvimos horas llamándolo. El operador Luis García me dijo: “Me quito un huevo si usted consigue esa entrevista”. A las 7:00 PM Somoza me contestó y me dijo: “Aquí desde el bunker”. Le hice la nota y duró como 15 minutos... Fue una entrevista que recorrió el mundo.

¿Qué piensa del periodismo actual?

Avanza a pasos agigantados. Ahora tienes que dar las noticias en el momento, antes podías darlas al día siguiente. La inmediatez ha cambiado la forma de hacer periodismo.

¿Ahora, hablemos de fútbol, de dónde surgió ese amor por Olimpia?

No me hice Olimpia, nací en una cuna olimpista por mi padre.

¿Cómo llegó a ser dirigente?

En 1964, Rafael Callejas Valentine me invitó a las elecciones de la junta directiva y me propusieron como secretario. Ahí estuve hasta el 2012.

¿Rafael Ferrari ha sido el mejor presidente del club?

Es el que mantiene al equipo, la base en la que está cimentado el club. La clasificación al Mundial de Clubes es obra de él, al igual que los títulos de Concacaf.

¿Es difícil ser directivo sin ser aficionado de Olimpia?

Si eres directivo no puedes ser fanático porque las decisiones que se toman van en función del bien del equipo.

¿Cuáles han sido los mejores años de Olimpia?

El de 1959 se logró el primer campeonato de campeones, pero lo más destacado ha sido desde los 70 en adelante. Conocí a los mejores jugadores como Bidindi Guerrero, Raúl Suazo, Donaldo Rosales. Uno de los mejores Olimpia fue el del 2000 por la clasificación al Mundial de Clubes.