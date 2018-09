Partidos que debes seguir este fin de semana en Honduras y el mundo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La actividad futbolera continúa este fin de semana con partidos muy importantes en las mejores ligas del mundo, donde destacan el derbi

Real Madrid vs Atlético de Madrid, Juventus vs Napoli y Chelsea vs Liverpool.



Partidos del sábado 29 de Septiembre (hora de Honduras):



España

Barcelona - Athletic Club (8:15 am): Los dirigidos por Ernesto Valverde buscan reivindicarse luego de la debacle el miércoles pasado en el campo de Leganés.



Real Madrid - Atlético Madrid (12:15 pm): Luego de caer humillados en Sevilla, los merengues necesitan sacar los tres puntos que los mantengan cerca del líder, Barcelona.



Italia

Roma - Lazio (7:00 am): El derbi de la capital italiana se jugará en el Olímpico de Roma.



Juventus - Napoli (10:00 am): Juve de Cristiano Ronaldo recibe al Napoli de Carlo

Ancelloti, partido por la disputa del primer lugar de la Serie A.



Inglaterra

West Ham - Manchester United (5:30 am): Los diablos visitan al West Ham de Javier Chicharito Hernández con la polémica de la continuidad de José Mourinho.



Manchester City - Brighton (8:00 am): El campeón jugará en el Etihad ante 13ro de la tabla.



Chelsea - Liverpool (10:30): El duelo más atractivo en Inglaterra será entre los Blues y los Reds que traen la espina clavada tras su eliminación a mitad de semana ante los de Londres por la Copa de la Liga.



Alemania

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (10:30 am): El partido más emocionante en la Bundesliga se jugará en el BayArena en Leverkusen.



México:

Pachuca - Cruz Azul (6:00 pm): El súper líder de la Liga MX visita el campo de los tuzos en la 11va jornada del campeonato azteca.



Argentina:

Argentinos Juniors - Racing (5:00 pm): El bicho recibe al súper líder, Racing, en el Estadio Diego Armando Maradona.





Partidos del domingo 30 de septiembre (hora de Honduras):



España

Huesca - Girona (4:00 am): El equipo de choco Lozano visita la cancha del Estadio El Alcoraz.



Italia:

Sassuolo - Milan (12:30 pm): Los rossoneri equipo de Genaro Gatusso visitan al complicado Sassuolo en Mapei Stadium en la ciudad de Reggio.



Estados Unidos:

Sporting KC - Real Salt Lake (3:00 pm): La escuadra del catracho Roger Espinoza busca consolidarse en la punta de la tabla de la conferencia oeste en la MLS.



México:

América - Guadalajara (5:00 pm): Se juega el clásico nacional en la Liga MX. Ambos clubes llegan golpeados luego de su temprana eliminación en Copa MX. Se jugará en el mítico Estadio Azteca.



Honduras:

Olimpia - Marathón (4:00 pm): Partidazo en el Estadio Nacional, el primero y segundo lugar se enfrentarán para definir quién se queda con la punta de la tabla.



Real España - Motagua (8:10 pm): El postre de la jornada lo pondrán España y Motagua. Ambos llegan motivados, la realeza por haber eliminado a Olimpia de la Copa Presidente y Motagua tras su clasificación a la final ante Tauro de Panamá en la Liga Concacaf.