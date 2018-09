Samuel Umtiti, baja ante el Athletic por molestias en la rodilla

BARCELONA, ESPAÑA.- El central francés del Barcelona Samuel Umtiti será baja el sábado en el partido de Liga contra el Athletic de Bilbao por "unas molestias en la rodilla", aunque el técnico Ernesto Valverde cree que "pronto estará con nosotros".



Umtiti no participó este viernes en el entrenamiento previo a ese encuentro de la 7ª jornada del campeonato español "por unas molestias en la rodilla izquierda", informó el Barcelona en un breve parte médico.



"Es baja y su evolución marcará la disponibilidad para su vuelta a los entrenamientos", añadió este comunicado, sin dar mayores detalles sobre la gravedad de la lesión del francés, que no figura ya en la convocatoria de Valverde para el Athletic.



Después de que algunos medios españoles apuntaran a una posible lesión en el cartílago de la rodilla, que podría tenerle fuera de los terrenos de juego varias semanas, el técnico Ernesto Valverde trató de mostrarse más tranquilizador en rueda de prensa.



"Tiene molestias en la rodilla, el miércoles no puede jugar (por sanción en 'Champions' ante el Tottenham) y vamos a ver el siguiente partido, si lo podemos recuperar pronto", dijo Valverde.



"En principio pensamos que pronto estará con nosotros, que son unas molestias", añadió el técnico.