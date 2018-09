Horarios de los partidos en los que jugarán los legionarios hondureños este fin de semana

Entre los duelos que más destacan están el Huesca vs Girona, Tenerife vs Cádiz y Celtic vs Aberdeen. Foto: EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este fin de semana se juega una nueva jornada de las ligas más importantes del mundo, en la que los legionarios hondureños tendrán participación.



Los catrachos tendrán acción en la Liga Mx, Liga Costa Rica, MLS de los Estados Unidos, primera y segunda división de España, Liga Portugal y Escocia, este 29 y 30 de septiembre.



Partidos del sábado 29 de septiembre (hora de Honduras):



Celtic - Aberdeen (8:00 AM):

El equipo de Emilio Izaguirre se mide al Aberdeen en el estadio Celtic Park de Glasgow, partido correspondiente a la séptima jornada del campeonato escoces.



Lugo - Mallorca (8:00 AM):

En la segunda división de España, Jona Mejía será titular con el Lugo cuando reciban al Mallorca en el Estadio Anxo Carro de la ciudad de Lugo.



Tenerife - Cádiz (12:30 PM):

Por su parte Bryan Acosta verá acción con el Tenerife ante el Cádiz, partido que se jugará en el Estadio Heliodoro Rodríguez en Santa Cruz de Tenerife.



Houston Dynamo - SJ Earthquakes (6:30 PM):

Los catrachos Rommel Quioto, Albert Elis y Boniek García serán de la partida con el Houston, que viene de coronarse campeón el pasado miércoles tras vencer al Philadelphia Union en la final de la US Open Cup.



Necaxa - Santos Laguna (8:00 PM):

Los rayos del Necaxa reciben la visita del campeón, Santos, en la jornada 11 de la Liga MX. El partido se juega en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Bryan Beckeles podría ser de la partida.



Portland Timbers - Dallas (8:30 PM):

La jornada del sábado para los legionarios se cierra con la participación de Maynor Figueroa con el Dallas, que visita el estadio Providence Park de Portland. Dallas marcha primero en la conferencia oeste de la MLS.



Partidos del domingo 30 de septiembre (hora de Honduras):



Huesca - Girona (4:00 am):

La jornada del domingo arranca temprano con la posible participación de Anthony Choco Lozano con el Girona. Los rojiblancos llegan luego de perder la jornada anterior ante el Betis por 1 - 0. Lozano se ha quedado en la banca en los últimos encuentros; sin embargo podría ver acción en este partido.



Nacional - Santa Clara (9:00 AM):

Brayan Rochez y Wesly Decas podrían salir a la cancha cuando el Nacional reciba al Santa Clara en la sexta jornada de la Liga Portugal.



Pérez Zeledón - Alajuelense (2:00 PM):

En la Liga Costa Rica, Alex López, Roger Rojas y Luis Garrido serán de la partida en el partido que el Alajuelense que visitará la cancha del Peréz Zeledón. Alajuelense está empato en puntos con su acérrimo rival, Saprissa, pero es primero por diferenca de goles.



Sporting KC - Real Salt Lake (3:00 PM):

El Sporting Kansas City de Roger Espinoza recibe al Real Salt Lake en el estadio Children's Mercy Park correspondiente a la 29na jornada de la conferencia oeste de la MLS.



Lobos BUAP - Morelia (3:00 PM):

La jornada de fin de semana para los catrachos se cierra con la participación de Michael Chirinos y Félix Crisanto con los Lobos BUAP que reciben al siempre complicado Morelia. El partido se juega en el Estadio Universitario BUAP de la ciudad de Puebla.