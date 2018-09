Punta Ratón, la playa más paradisíaca del sur de Honduras

CHOLUTECA, HONDURAS.- “No te olvides de la toalla cuando vayas a la playa”, menciona una sonada canción del grupo español Puturrú de Fuá, y que, de una forma humorística debí de tomar como consejo…



Llegando a las playas del sur de Honduras, conocidas por su arena volcánica, negra por sus minerales, mis pies se encontraban exhaustos, pero mi meta era visitar la mejor playa del Golfo de Fonseca.



Y allí estaba, llegando a la playa El Edén, un pedacito de vida (que también alberga tortugas golfinas) y que está escondida entre manglares.



Lo primero que se observa es un puente. Por la mañana debido a que la marea sube los manglares están cubiertos de agua y con ello también de basura, que a medida se seca queda en medio de los frondosos árboles.



Esta playa ubicada en Marcovia, departamento de Choluteca, le hace mérito a su nombre, pues como sus pobladores dicen “es como un paraíso”, sin embargo, yo diría un paraíso olvidado.



Otra de las playas más sonadas es Cedeño, que se encuentra a solo 20 minutos de la playa El Edén. Este lugar sin duda podría llamarse “playa morena” y, según las mismas autoridades, para las fechas turísticas es el lugar más concurrido del pacífico hondureño.



Los oriundos del lugar han colocado varias champas a la orilla de la ribera, por lo que es un lugar totalmente agradable para descansar.



En Cedeño los visitantes pueden disfrutar de la playa, la pesca, actividades náuticas y en los meses de diciembre a febrero se observan los atardeceres más rojizos y paradisiacos de Honduras.

Los paseos en lancha también son uno de los principales atractivos turísticos. Foto: Eduard Rodríguez/ EL HERALDO







Pero, yo quería ampliar mis opciones para elegir la mejor playa del sur de Honduras, así que visité Los Delgaditos, también ubicada a solo 10 minutos de Cedeño.



Esta playa no está guiada por una calle pavimentada –a diferencia de Cedeño-, por lo que encontrarla fue algo difícil. En la ribera solo se observan dos o tres champas y una vivienda, lo que me dio un indicio que es de los lugares menos visitados de la zona, o quizá pocos conocen.



Los pobladores de este sitio viven de la cría de tilapia, así que degustar un pescado de agua dulce no es un problema para los turistas.



El atardecer

En la zona sur de Honduras los rayos del sol y el calor pueden ser sofocantes y peor cuando es la 1:00 de la tarde. A esa hora me dirigía a una de las playas más sonadas del sur: Punta Ratón.



Como sabemos, las calles que llevan al Golfo de Fonseca se encuentran en mal estado y la que conduce a Punta Ratón (173 kilómetros desde Tegucigalpa y 44.8 kilómetros desde Choluteca) no es la excepción, sin duda podría decir que es la peor calle.



Los baches son tan grandes que para ubicar el lugar se necesita un vehículo tipo camioneta, pues un turismo no podría ingresar. Para llegar necesité más de una hora, así que les recomendaría llevar agua y hasta comida.



Pese al mal estado de su calle, sin duda que Punta Ratón, uno de los principales accesos para Amapala, es la mejor playa de esta zona.



La belleza de su arena y la tranquilidad de sus aguas, que se extienden por cinco kilómetros, la hacen un lugar inigualable y auténtico.



También, se pueden observar decenas de negocios donde el ambiente de fiesta y los mariscos no pueden faltar.



Y no podía retornar sin pasar por la ciudad de Choluteca, la Sultana del sur, y San Lorenzo, en el departamento de Valle, donde un paseo en lancha en medio de manglares nos invita a relajarnos y disfrutar de la brisa del mar, las gaviotas, el inclemente sol y no olvidemos la toalla para la playa...