Entrenador del Houston Dynamo, Wilmer Cabrera, quiere que Alberth Elis se destaque en la Concacaf Champions

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El entrenador colombiano del Houston Dynamo, el colombiano Wilmer Cabrera, resaltó a su equipo y su fortaleza como local tras obtener el miércoles la US Open Cup 2018, después de vencer 3-0 al Philadelphia Union en el BBVA Compass Stadium de esta ciudad.



Cabrera dijo que era "un premio para el equipo y para la ciudad", que ya se merecía un gran triunfo en el fútbol. El entrenador destacó que el equipo fue muy "sólido en el partido y que con los goles tempraneros dominamos", dijo.



Con la obtención de este título, Houston Dynamo se clasificó a la Concacaf Champions League 2019, la que Cabrera toma como "un reto que debemos afrontar y nos ilusiona", por lo que considera que "hay que reforzar el equipo muy bien y hasta tener dos planteles para apostar por ella".



Cabrera también resaltó la juventud de su equipo y el potencial que puede desarrollar. "Alberth (Elis) tiene 22 años, y tendrá la opción de exponerse para competir o buscar una mejor posibilidad, si hay algo mejor para ellos (se refirió a los chicos del club), no los vamos a detener. Entonces, este título de la Us Open Cup motiva para que otros jugadores puedan venir".



Houston Dynamo consiguió su primer gran triunfo deportivo en su historia.