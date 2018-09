Médicos amenazan con suspender las cirugías por falta de insumos en el HEU

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los médicos suspenderán la cirugías porque en el Hospital Escuela Universitario (HEU) no hay ni los insumos básicos.

Esta situación fue denunciada ayer por un grupo de especialistas encabezados por la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, quien expresó que en el hospital “no hay nada”.

“Hacemos una denuncia en la forma que se está trabajando en el Hospital Escuela, en este momento no hay ni siquiera jeringas, no hay medicamentos, no hay ni siquiera los materiales básicos para poder operar”, señaló la galena.

Comentó que no es posible que las autoridades del HEU le digan a la población que hay un abastecimiento del 80 por ciento. “Con el abandono del sistema de salud es un delito grave de lesa humanidad, en este hospital no se garantiza el derecho a la vida ni a la prestación de un servicio que es básico para la población”, expresó la galena.

Agregó que en vista de todas esas carencias se tomó la decisión por parte de los médicos de suspender las cirugías selectivas a partir del próximo lunes. “No hay cepillos ni siquiera para lavarse las manos, no hay guantes, el material que se compró está por vencerse”, dijo.

Añadió que se invirtieron millones de lempiras en compras de placas de rayos X que se vencieron. “Queremos denunciar que los médicos están recibiendo amenazas de despido (por autoridades del HEU) por hablar y venir a denunciar lo que estamos denunciando”, anunció.

Denunció que muchos colegas deben operar hasta con la luz de los celulares porque la planta de energía eléctrica del hospital no tiene diesel.

“Estamos trabajando con todos los recursos que nos han dejado todas las brigadas durante los últimos 20 años, estamos solicitando material para dar un servicio al 100 por ciento como si fuera un hospital privado”, expresó el cirujano plástico Carlos Flores.

Los médicos tendrán este jueves en la mañana una reunión de emergencia con la directora del HEU, Cristina Rodríguez, para buscar una solución a la crisis. “Esta es la peor crisis que hemos tenido en los últimos años en el hospital, la falta de diferentes tipos de insumos nos impiden a nosotros darles un tratamiento digno a nuestros pacientes”, lamentó el jefe del servicio de Cirugía Plástica del HEU, Juan Carlos Funes.

Por su parte, el director administrativo financiero del hospital, Gerardo Rodríguez, informó “que ya el día de mañana (hoy) empieza a ingresar material médico quirúrgico”.

El mensaje lo canalizó a través del portavoz del HEU, Miguel Osorio, quién también mencionó que el 8, 9 y 10 de octubre se reunirán con representantes del Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae) y que están pendiente de entrega de insumos médicos. A su vez que los medicamentos comienzan a ingresar a partir del lunes o después de la semana morazánica.

EL HERALDO buscó una reacción sobre el particular del rector de la UNAH, Francisco Herrera, pero no se tuvo ninguna respuesta. Lo mismo ocurrió con las autoridades de la Secretaría de Salud. “La Comisión de Transformación está trabajando con el fideicomiso para que estas compras se hagan rápidamente, entre uno o dos días estará resuelto el problema”, dijo a EL HERALDO la comisionada Alba Consuelo Flores.