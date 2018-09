Vídeo: Will Smith celebra sus 50 años saltando en bungee de un helicóptero

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS. -Como una escena sacada de una película de acción de alto octanaje que él mismo protagonizaría, Will Smith celebró su cumpleaños 50 este martes saltando exitosamente en bungee desde un helicóptero cerca del Gran Cañón.



Las cámaras, que capturaron la hazaña para una transmisión en vivo por YouTube, mostraron al actor enganchado a un arnés con cuerdas de bungee, colgando sobre un desfiladero en el noreste de Arizona.



"Esto es de lo más hermoso que he visto en mi vida", dijo Smith mientras seguía balanceándose sobre el abismo. Describió la experiencia como pasar "del terror puro a la felicidad absoluta".



El evento completo dio la sensación de un episodio pulido de un reality show. Camarógrafos mostraron a Smith, su esposa Jada Pinkett Smith y sus tres hijos siendo saludados por docenas de parientes y amigos en una plataforma. Su compañero de la serie "Fresh Prince of Bel-Air" (“El príncipe del rap”), Alfonso Ribeiro, fungió como anfitrión y entrevistó a Smith y otros presentes antes y después.



La escena fue publicitada como un salto "en el corazón del Gran Cañón". Pero el salto fue afuera del Parque Nacional Gran Cañón en la Nación Navajo. La reservación de la tribu limita con la orilla este del parque nacional.



Un curandero navajo le dio a Smith una bendición y le agradeció por venir a la reserva.



Smith dijo que el salto en bungee fue un reto de Yes Theory, un canal de YouTube que hace videos de gente realizando actividades insólitas. Pero el evento también recaudó dinero para beneficencia a través de una lotería en línea por la oportunidad de ver el salto en persona. Las ganancias ayudarán a niños en países subdesarrollados a tener acceso a educación.

Aquí el vídeo