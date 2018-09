HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.- El Houston Dynamo del hondureño Alberth Elis jugará este miércoles ante el Philadelphia Union el US Open Cup.



El equipo donde además juega Boniek García, tendrá la posibilidad de quedar campeón por primera vez en el BBVA Compass Stadium.



Mientras tanto el Philadelphia Union disputará su tercera final de la Open Cup en los últimos cinco años, aunque nunca logró alzar el trofeo.



El duelo está pactado a las 6:00 de la tarde, hora de Honduras.





Our turf. Our time.



We do it for the H. ?? #QueremosLaCopa pic.twitter.com/xWg3UAkHL6