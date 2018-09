Real Madrid perdió 3-0 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán

SEVILLA, ESPAÑA.- El Real Madrid, que venía de ganar de manera agónica al Espanyol el pasado fin de semana, perdió 3-0 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.



El equipo de Julen Lopetegui llegó sin el volante Isco Alarcón, quien se perdió este partido debido una apendicitis aguda.



André Silva comenzó la fiesta del Sevilla, cuando al 17' y 21 puso el 2-0. Ben Yedder marcó el 3-0 en el primer tiempo sobre el Madrid.



Pablo Machín, entrenador del Sevilla sacó un partido redondo en la sexta jornada en España.



