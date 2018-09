Así es Bria, la guapa hija del comediante Eddie Murphy

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Bria Murphy es la guapa hija menor de Eddie Murphy y la modelo Nicole Mitchell.



La joven de 28 años es toda una celebridad en Instagram, red social en la que acumula 279 mil seguidores.

En las instantáneas aparece posando con looks arriesgados y llamativos.



Cada vez que publica imágenes, sus fans aseguran que heredó la belleza de su madre y el carisma de su famoso padre.



Bria también tiene recorrido en la pantalla grande. Figuró en películas como The perfect Match, Amateur Night y Conflict of Interest.



Además, es parte de importantes campañas de modelaje. ¡Toda una sensación!

Vea aquí más fotos de Bria Murphy

Vea: 'La Chupitos' muestra su cara sin maquillaje

La guapa joven adora tomarse selfies. Foto Instagram @bria_murphy