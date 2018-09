Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 26 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Varias zonas de Honduras no tendrán energía eléctrica este miércoles 26 de septiembre debido a varios trabajos de mantenimiento que la Empresa Energía Honduras (EEH) realizará.



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Ciudad Lempira

Colonia Arturo Quezada

Colonia Nueva España

El Pantanal

Colonia El Retiro

Colonia Israel Norte

San Buena Ventura

Colonia Arcieri

Colonia Ramón Amaya Amador

Colonia Arturo Betancourth

Colonia Montes de Bendición

Parte de la Colonia San Francisco

Jerusalén

Monte Los Olivos

Barrio las Crucitas

Colonia La Trinidad

Centro de Salud Las Crucitas

Parte del barrio Buena Vista

Colonia Obrera

Colonia Nueva Suyapa

Colonia 17 de Septiembre

Agafam

Radio Católica

Villa Colonial

Colonia 26 de Julio

Triquilapa

Cantagallo

Las Tablas

Repetidoras de Televisoras y Radioemisoras



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso, Yoro

Estadio Humberto Micheletti

Colonia Patty

Colonia Policarpo Paz García

Colonia Brisas del Ulúa

Hondutel

Cámara de Comerció e Industrias de El Progreso

Colonia Palermo

Colonia Fraternidad de la Paz

Colonia Nacional

Colonia San Antonio

Seguro Social

Barrio Los Pinos

Los Bomberos

Policía Nacional

Centro Penal Progreseño

Fincas 4 y 8

Aldea San José de la Terrera

Aldea El Socorro

Plaza Aventura

Honduplaza



De 8:00 AM 4:00 PM en Choloma, Cortés

Aldea Monterrey

Bajos de Choloma

Ethan Allen



De 8:00 AM a 4:00 PM en Quimistán, Naco, Santa Bárbara

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nuevo

Ingenio Chumbagua



De 8:00 AM a 4:00 PM en Santa Cruz de Yojoa

Granjas Pronorsa

El Hobo

El Zapote

La Cañada

Terreritos

Tocorrostique

La Quesera

La Danta

Bombas de agua del Cajón

