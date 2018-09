¿Que ha sido de Rafael Amaya tras su salida de "El Señor de los Cielos"?

Amaya salió hace más de tres meses de la serie y no volvió a salir a luz pública. Foto Instagram

MIAMI, ESTADOS UNIDOS. -Han pasado más de tres meses desde que el actor Rafael Amaya salió de la pantalla de "El Señor de los Cielos" debido a una enfermedad de la que se contagió durante una grabación.



Sin embargo, varios medios estadounidenses aseguran que la enfermedad no es la única causa de su salida de la serie, si no su adicción a las drogas.



"Él lleva muchos años consumiendo drogas, pero su problema se agudizó en octubre de 2015, cuando lo tuvieron que internar de emergencia en el Hospital Español, debido a una sobredosis de cocaína que casi le quita la vida", declaró a TVNotas una fuente cercana a la serie.

Esta semana terminó la sexta temporada de la serie, pero Rafael Amaya no volvió a personificar a Aurelio Casillas. Sus redes sociales permanecen abandonadas desde abril.



"No quiere ser señalado; además, Telemundo se lo ha prohibido, ya que es su máxima estrella y no quieren escándalos", declara el medio de entretenimiento.



Además, TVNotas asegura que tras la salida de la serie, Rafael cayó en una depresión que lo hizo recaer en las drogas por lo que tuvo que ser internado.



"La producción se dio cuenta de lo mucho que habían afectado a Rafael y le propusieron internarse en Oceánica, en Mazatlán, él aceptó y ya lleva tres meses ahí", confirma el medio.

