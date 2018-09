“La Casa de Papel” y “Luis Miguel: La serie”, nominadas a Premios Fénix

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Las películas “Pájaros de verano” y “Zama”, y las series “La Casa de Papel” y “Luis Miguel: La serie”, son algunas de las producciones iberoamericanas nominadas el lunes a los Premios Fénix.



“Pájaros de verano”, la historia de una familia indígena en medio de la violencia por el surgimiento del narcotráfico en Colombia, obtuvo nueve nominaciones, incluyendo a mejor dirección para Ciro Guerra y Cristina Gallego, actuación femenina para Carmiña Martínez y guion para María Camila Arias y Jacques Toulemonde.



“Zama”, la celebrada historia de Lucrecia Martel sobre un oficial español en la provincia argentina del siglo XVIII, basada en una novela de Antonio di Benedetto, también sumó nueve nominaciones incluyendo dirección y guion para Martel, actuación masculina para Daniel Giménez Cacho y diseño de arte.



“Las herederas”, el retrato de dos mujeres ricas de Asunción caídas en desgracia, del director paraguayo Marcelo Martinessi, y “Museo”, la historia de un atraco millonario de piezas arqueológicas, protagonizada por Gael García Bernal y dirigida por el mexicano Alonso Ruizpalacios, consiguieron seis nominaciones cada una, incluyendo a mejor largometraje de ficción y dirección.

“El ángel” de Luis Ortega, que presenta al asesino serial argentino Carlos Puch, también recibió seis menciones, aunque no consiguió entrar en la categoría de largometraje de ficción.



“As boas maneiras” de Marco Dutra y Juliana Rojas, “Alanís” de Anahí Bermeri, y “Cocote” de Nelson Carlo de Los Santos Arias, completan esa categoría.



La quinta edición de los Premios Fénix se realizará el 7 noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la capital mexicana.



“Estamos trabajando un recuento de los cinco años ¿qué sucedió en la región en cine en estos cinco años?”, dijo a The Associated Press tras el anuncio de los nominados el presidente de los Premios Fénix Rodrigo Peñafiel.



“La visión y la forma de hacer cine de la región llama la atención ... La forma de contar historias, la forma de fotografiar, la forma de actuar, la forma de dirigir del cine iberoamericano creo que ha conquistado no sólo en festivales sino al público en general”, agregó sobre la calidad de las producciones que ha habido en el cine de la región en los años desde que se instituyeron los premios.

Cinema 23, la organización iberoamericana de cineastas y profesionales de la industria detrás de los Fénix, ha pasado de 220 integrantes a casi mil en este periodo.



Tras haberse realizado dos años en diciembre, los premios fueron cambiados a noviembre. Los organizadores dijeron que se decidió como un agradecimiento al gobierno saliente de la Ciudad de México, que ha recibido a la premiación desde sus inicios y que será relevado el 1 de diciembre.



Junto con “Luis Miguel: La serie y “La Casa de Papel”, “Aquí en la tierra”, “Félix” y “Narcos” fueron nominadas a mejor serie. Las cinco consiguieron también candidaturas a mejor ensamble actoral.



Por el Fénix al mejor largometraje documental se medirán “Baronesa” de Juliana Antunes, “Bixa Travesti” de Kiko Goifman y Claudia Priscilla, “Central Airport THF” de Karim Aïmouz, “Muchos hijos, un mono y un castillo” de Gustavo Salmerón, “O proceso” de María Augusta Ramos, “El silencio es un cuerpo que cae” de Agustina Comedi y “Teatro de guerra” de Lola Arias.



Los premios se podrán ver en vivo por el canal de cable Golden; la alfombra roja por E! Entertainment Latinoamérica; un programa especial por el Canal 5 de Televisa y una repetición por el Canal 22 de México.

A esto se sumarán streamings en vivo por los portales de Sopitas, MSN, el diario El País y el mismo sitio de los Premios Fénix. Igualmente se realizará a partir del 5 de noviembre la Semana Fénix, con proyecciones, conferencias y talleres relacionadas con los premios.