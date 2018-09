Katheryn Banegas dispuesta a trabajar sus errores para llegar a la final de La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La talentosa hondureña Katheryn Banegas interpretó "La cima del cielo", en el onceavo programa de La Academia, concierto en el que fue criticada por los jueces por cómo inició la melodía.



Ante esta disyuntiva, la catracha reconoció a través de un vídeo cuáles fueron los errores que tuvo durante su presentación la noche del domingo.



Además, Katheryn mencionó que está dispuesta a trabajar cada uno de ellos para seguir creciendo y poder llegar a la final; lo que le permitirá cumplir el sueño de convertirse en toda una artista.



"Es una rabia, rabia. Mi principio ya estaba así, estaba muy nerviosa por lo de la plataforma y creo que eso me desconcentró", expresó la catracha en el material multimedia que publicó La Academia a través de sus redes sociales.



Añadió que, "en ese momento no lo noté, no lo escuché tan mal como ahorita. Hasta después empecé a cantar bien", aseguró Banegas.



La joven sobresalió sobre un escenario flotante y vistiendo un hermoso vestido color blanco.



Por su parte, los jueces destacaron el crecimiento que ha tenido su voz a lo largo del programa.