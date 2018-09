Billy Joya y Jorge Cálix se dicen de todo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el diputado Jorge Cálix declaró que él puede llegar a su casa y darle un beso a su hijo sin temor a que este se avergüence si alguien le dice que es hijo de un corrupto, ladrón y asesino, el aludido Billy Joya, dirigente del Partido Nacional, lo exhortó a irse preparando para pedirle perdón y disculpas en los tribunales porque tiene que aportar las pruebas.

El pugilato entre ambos políticos ocurrió ayer horas después de que Joya presentara en los tribunales una querella por supuesta difamación y calumnia indignado porque el congresista del partido Libre, supuestamente, dijo en un canal de televisión que él dirige en Honduras los escuadrones de la muerte.

“Estoy tranquilo, no tengo nada que me preocupe, la historia está de mi lado, estoy de mi lado correcto”, afirmó Cálix. “En la década de los ochenta yo correteaba vacas en Olancho y todos sabemos lo que hacía Billy Joya.

Estoy tranquilo, con la frente en alto y con la tranquilidad de llegar a mi casa y darle un beso a mi hijo en la frente y saber que nadie le va a decir que tu papá es un ladrón, un corrupto, un asesino”, afirmó Cálix. “No tengo por qué ir a pedirle disculpas, de ninguna manera, y mucho menos a una persona como Billy Joya, perdón solo a Dios”, expresó.

Según el congresista, ir a los tribunales a recordar el pasado de Joya “más bien es hasta una bendición. En los ochenta no hubiera tenido yo esta prerrogativa, en los ochenta la gente que decía la verdad, los que se oponían al sistema, terminaban desaparecidos”.

“Que tenga la hombría”

Por su parte, Joya le pidió a Cálix llegar a los tribunales preparado, con las pruebas del caso y, de no tenerlas, que tenga “la hombría” de pedirle disculpas.



“Son expresiones que usted emitió en el agravio de mi dignidad y el honor de mi familia. Cuando usted dice que mi problema es la historia yo quiero aclararle que no estoy demandando a la historia, lo estoy demandando a usted para que presente pruebas”, expresó. “En 23 años”, añadió Joya, “nunca se ha presentado una sola evidencia documental, pericial y testimonial en mi contra y las que están, están en mi descargo”, dijo sobre su supuesta participación en el batallón 3-16, responsable de decenas de desaparecidos en Honduras.

Joya concluyó: “Espero que con el mismo valor que tuvo de mancillar la dignidad y el honor de mi familia, también se someta con esa misma dignidad al resultado que la justicia determine. Espero que tenga la hombría y que no sea tan cínico en estar diciendo que usted sí puede llegar a su casa y darle un beso a su hijo, pero no he escuchado que va a llegar a decirle a su hijo: yo tengo las pruebas”.

