Rubilio Castillo confirma que jugará el jueves vs Tauro FC: "Yo sé que voy a estar"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Rubilio Castillo jugaría enmascarado este jueves contra el Tauro FC. Motagua está esperando que la Concacaf confirme si le permiten al delantero utilizar un protector en la cara durante el choque contra el equipo panameño o de lo contrario tendría que salir al campo sin la mascarilla.

"Estamos bien, ya entrenando de manera completa con el grupo, pensando lo que será esta llave contra Tauro. Voy a trabajar fuerte para luchar por un puesto", aseguró Rubilio Castillo en rueda de prensa.

Motagua necesita ganarle a los panameños y Roruca aún después de su fractura en el pómulo sigue siendo el máximo anotador con 4 goles. "Nosotros sabemos de lo que somos capaces. Tenemos la misión y sé que junto a con la afición lo vamos a poder lograr, estoy motivado, contento y con ganas de jugar al grupo".

Castillo está entrenando enmascarado pero no se siente tan cómodo con la protección. "Estoy entrenando con máscara, molesta un poco la visibilidad cuando estoy en movimiento, pero me estoy adaptando a ella y a ver si permite la competencia jugar con ella para tener protección y seguridad".

VEA: ¿Diego Vazquez para dirigir la Selección de Honduras?

El delantero desnudó las fortalezas y debilidades de los panameños, quienes vienen ganando la serie de semifinal por 2-1: "Tauro es un equipo que propone y se agrupa bien defensivamente, nosotros vamos a tener estos días para analizarlo bien. Para visualizarnos en la final tenemos que pasar esta llave y esperamos que podamos darle vuelta al marcador y darle la importancia a esta competición", admitió.



Ahora todo depende de lo que diga Diego Vazquez si podrá estar de inicio o de suplente: "Yo sé que voy a estar en juego por las recomendaciones médicas y las sesiones de terapia que he tenido y eso queda en decisión del entrenado. No es arriesgar pero allí está lo que dice el doctor y he evolucionado bien, el mejor médico es uno y me siento en óptimas condiciones y quien decide si me quiere utilizar es el entrenador", confesó Rubilio.