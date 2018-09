El cuerpo técnico de Motagua se propone para dirigir la Selección de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ninrod Medina, asistente técnico de Motagua, alzó la voz este lunes sobre la contratación de un entrenador para Selección Nacional de Honduras.

Medina propone abiertamente al DT del Ciclón, Diego Vazquez, y a todo su cuerpo técnico para tomar las riendas de la H en el proceso rumbo a Qatar 2022.

Al exfutbolista motagüense le molesta que los federativos no confíen en la calidad de los estrategas nacionales y de los extranjeros que conocen de cerca el fútbol local.

"Es muy lamentable que Jorge Salomón, como empleado de la Fenafuth, dé una opinión de los técnicos hondureños...¿A qué vamos a los cursos de la Federación si no te van a tomar en cuenta?", disparó.

"Si vos mirás, se ha clasificado a dos mundiales con técnicos colombianos y una vez con un hondureño y se ha estado cerca de clasificar con otro hondureño. Hay que cambiar ciertos conceptos que manejan ellos como directivos. En la Federación manejan cierto círculo vicioso en el cual es difícil entrar. Desde la Sub-15 hasta la Sub-23 siempre es el mismo círculo de entrenadores. Entonces, ¿por qué no le dan apertura a muchos técnicos hondureños que veníamos saliendo?".

Medina le pide a la Fenafuth que revise los números de Motagua en los últimos cuatro años en lugar de exponerse a traer un entrenador nuevo del extranjero que tiene que adaptarse a nuestro fútbol.

"Los técnicos que han sobresalido en los últimos años son los hondureños. Ellos hablaban que el problema es el ego, pero la cuestión de egos se da porque ellos no quieren darle la responsabilidad a un entrenador hondureño. Yo levanto la voz porque creo que hay técnicos capaces para tomar a la Bicolor, lo que pasa es que muchas cosas que se manejan a lo interno".

El asistente de Diego en Motagua continuó diciendo que "yo le digo al señor Jorge Salomón que tenga el valor de darnos ese proceso de selección de Qatar y seguramente los resultados se podrán dar en cuatro años. De más está hablar cuando las autoridades hondureñas echan para atrás a los propios entrenadores hondureños".

Propone a La Barbie

Como exseleccionado nacional, Ninrod expresa que es Diego la persona ideal para la H. "Mire eso lo pueden comentar ustedes. Los números son fríos y vean ustedes los números de Motagua y de Diego. Lo que Diego le puede ofrecer a la Selección es un buen cuerpo técnico, un equipo de trabajo capaz. ¿De qué sirve poner a un asistente técnico hondureño si el que toma las decisiones es el DT extranjero?.

Amado fue asistente de Pinto y ahora él está con Puerto Rico, no le dieron seguimiento. Ese nombramiento es una vil mentira. Nosotros conocemos el medio, somos gente de fútbol y somos hondureños", aseguró.

Siguió diciendo de La Barbie que es más hondureño que muchos. "A Diego Vazquez muchos lo tildan como extranjero pero Diego anda con su pasaporte hondureño y somos un cuerpo técnico que sabe manejar su rol, cosa que en la Federación no hay porque el gerente de la Federación pasa hablando de la contratación de entrenadores y es algo que no le tiene que competer.

El presidente de la Federación habla muy desubicado de acuerdo a la situación del país. Aquí uno de técnico puede hacer lo que sea. De un limón hacemos un coctel de frutas y nunca lo toman en cuenta. Pedimos la oportunidad porque hay capacidad".



Medina considera que económicamente le favorece a los federativos fichar un DT nacional que traer entrenadores sudamericanos caros que no dan resultados.



"Indudablemente, Honduras ha venido padeciendo de muchas deudas porque se trae entrenadores caros que no clasifican y después solo quedan los déficits. ¿Por qué no darle oportunidad a un cuerpo técnico hondureño que anda en el rango normal de una selección?" finalizó.