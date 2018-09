LeBron James, su primer día en la escuela y los nuevos Lakers

LOS ANGELES, ESTADOS UNIDOS.- Tras una larga travesía por el desierto, Los Ángeles Lakers vuelven a sonreír esta temporada, que arrancó este lunes con el tradicional día para la prensa en el que el protagonista fue el estelar LeBron James, en su primer año con la casaca dorada del cuadro californiano.



"Mañana (martes) va a ser como el primer día de escuela para mí. Por un lado sabes lo que te espera pero por otro es todo nuevo", señaló ante los medios sobre el inicio de los entrenamientos.



"La oportunidad es increíble, para el equipo, para la organización. Me encanta esta época del año. Hoy se siente como cuando eres un niño, el día antes de Navidad, no puedes dormir... Así se siente. No puedo esperar para empezar los entrenamientos mañana", apuntó por su parte su entrenador, Luke Walton.



Tras tocar fondo en la campaña 2015-2016, con un récord de 17-65 y la retirada del legendario Kobe Bryant, el equipo angelino tuvo que aprender a reinventarse a través del draft pero, tras tres campañas penando en la cola de la Conferencia Oeste, el equipo dio este verano boreal un golpe de timón, convirtiendo el futuro en presente con la contratación en la agencia libre del considerado mejor jugador del planeta.



"Es muy emocionante para mí formar parte de algo tan especial. Estoy muy contento de estar aquí hoy", explicó con una sonrisa James, que selló un contrato de 154 millones de dólares repartidos en cuatro temporadas.



- De Magic al Rey -

La reconstrucción comenzó en la parcela deportiva cuando el histórico Magic Johnson llegó en febrero de 2017 a la presidencia de la franquicia y terminó el pasado mes de julio cuando éste reclutó al "Rey", que espera ahora formar parte en las próximas temporadas de mitos como el propio Magic, Kobe, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal o Jerry West entre muchos otros.



Pero, para ello, necesitará sumar anillos para la segunda escuadra más condecorada de todos los tiempos, con 16 títulos, a uno de los Boston Celtics.



Sin embargo, LeBron, que cumplirá 34 años en diciembre, optó por quitarse presión este lunes.



"Tenemos un largo camino por delante para poder ganar a los Warriors. Golden State es Golden State, llevan juntos varios años ya. Nosotros tenemos que centrarnos en ser mejores cada día y, con el tiempo, en ponernos en una posición para ganar el anillo, como ellos han hecho en los últimos años", apuntó el astro sobre su nuevo equipo, que la temporada pasada no entró en los playoffs al finalizar con un récord de 35-47 en la undécima posición del Oeste.



"Mi objetivo es intentar ser mejor cada día. No tengo ninguna expectativa (...) No creo que la única forma de ser exitoso sea ganar el campeonato. Solo hay un campeón. Hay muchos jugadores nuevos, tenemos que aprender a compenetrarnos. Habrá buenos momentos, malos momentos, es normal en un equipo nuevo. Necesita tiempo", agregó sobre una escuadra que ha renovado a la mitad de su plantel.



- Veteranos y noveles -

Así, el "Rey" estará rodeado de jóvenes talentos llamados a dominar la liga en la próxima década pero aún en la primera fase de su desarrollo como Brandon Ingram, Lonzo Ball o Kyle Kuzma junto a una pléyade de veteranos curtidos en mil batallas como Rajon Rondo, Lance Stephenson o Michael Beasley.



En el equilibrio esperan encontrar el éxito.



"Es muy excitante ver a tantos jugadores que pueden hacer tantas cosas: pasar, rebotear, manejar la pelota...", explicó LeBron.



Una plantilla profunda, talento a raudales, una historia llena de momentos de gloria y, desde esta campaña, a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos: los Lakers ya conocen la fórmula del éxito. Y van a aplicarla.



Ahora solo necesitan tiempo y, quizás un solo movimiento diferencial más para volver a dominar la competición pero, con LeBron en la pista y Magic en los despachos, el sol parece brillar desde este lunes con aún más fuerza en California.