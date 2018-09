Perú gana el premio como la mejor hinchada 2018 en premios The Best de la FIFA

LONDRES, REINO UNIDO.- Los aficionado de la selección de Perú ganaron el premio FIFA The Best a la mejor afición 2018, en una elección donde ha influído mucho el voto on line.



Perú volvió a los mundiales tras 36 años de ausencia y logró movilizar unos 40,000 hinchas que dieron todo de sí apoyando al equipo del Tigre Ricardo Gareca, pero que tampoco fueron la más numerosa afición de Latinoamérica en el Mundial, incluso abajo de los 70,000 brasileños, 63,000 argentinos y 50,000 colombianos.



Sumado a ello, hasta la afición panameña pudo haber tenido más mérito, dado que pese a perder 6-1 con Inglaterra, el gol de Román Torres lo gritaron, celebraron y lloraron como nadie lo había hecho en el mundo.



Sin embargo, los hinchas peruanos se han llevado el premio y varios reresentantes han recibido el lunes el galardón.





Por el premio a mejor hincha también competía el chileno Sebastián Carrera, aficionado del Puerto Montt de la Primera B de Chile, quién recorrió 3.000 km en los trayectos de ida y vuelta para alentar a su equipo de visitante, haciendo que el club local se viera obligado a abrir toda una grada solamente para él.



Además estaban nominados los fanáticos de Japón y Senegal, que sorprendieron en la Copa del Mundo Rusia 2018 tras limpiar los estadios donde jugaron sus equipos.