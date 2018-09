Didier Deschamps recibe premio como mejor entrenador en premios FIFA 2018

LONDRES, INGLATERRA.-El seleccionador francés Didier Deschamps fue elegido el mejor entrenador del 2018 en la gala de los Premios The Best de la FIFA que se está celebrando este lunes en Londres.

Deschamps, que llevó a los Bleus a ganar el Mundial de Rusia, se impuso en las votaciones a los otros dos aspirantes, el seleccionador croata Zlatko Dalic, finalista en el torneo mundialista, y el exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane, con el que el club blanco conquistó las últimas tres Ligas de Campeones.

"El papel del seleccionador es importante, pero todos sabemos que no somos nada sin los jugadores, así que quiero felicitar a todos mis jugadores, que son los que me permiten estar hoy aquí", declaró el francés al recibir el premio.

"También quiero hacer extensible el agradecimiento a todo mi equipo de trabajo y querría compartir el trofeo con mi esposa y mi hijo, que están siempre a mi lado tanto en los malos como en los buenos momentos", añadió Deschamps.

Antes, el premio al mejor gol del año fue para el delantero del Liverpool Mohamed Salah, uno de los tres aspirantes al premio The Best al mejor jugador, junto con el centrocampista del Real Madrid Luka Modric y Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus.

