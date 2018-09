Cristiano Ronaldo no acudirá a la gala de los premios The Best

LONDRES, INGLATERRA.- Cristiano Ronaldo no estará este lunes en Londres para asistir a la gala de The Best, que reconoce al mejor jugador de la temporada 2017-2018.



El motivo por el cual Cristiano no acudirá a la premiación es meramente deportivo, ya que la Juventus terminó su partido de la jornada en la noche del domingo y el próximo miércoles tiene un nuevo compromiso de la Serie A.

CR7 está entre los tres jugadores que optan por el premio a mejor jugador del año, junto al croata Luka Modric y el egipcio Mohamed Salah, un galardón que podría servir como indicativo para el Balón de Oro.

El portugués ha ganado los dos trofeos FIFA 'The Best', pero sus credenciales no difieren de las de Luka Modric -cuatro 'Champions' en cinco años-, quien lideró además a su pequeño país, Croacia, a la final del Mundial, del que fue elegido mejor jugador.

