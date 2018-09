Real Madrid se opone a jugar en Estados Unidos

MADRID, ESPAÑA.- El presidente del Real Madrid Florentino Pérez declaró que su equipo se opone al plan de la Liga española de disputar partidos de la temporada regular en Estados Unidos.



"No vamos a ir a Estados Unidos”, respondió Pérez ante la consulta de un socio durante una asamblea realizada el domingo. “Ya lo hemos manifestado públicamente. No sabemos a qué intereses responde porque no es ni al de los clubes ni de los aficionados, nos regamos rotundamente".



La Liga quiere montar un partido entre Barcelona y Girona en Miami el 26 de enero para poner una marcha un proyecto de 15 años para promover el perfil del torneo español en el mercado de Norteamérica.



Los jerarcas de la Liga han dicho que obligarán a los clubes ir al extranjero al describir que la participación en los partidos es “voluntaria”.



Tanto Barcelona como Girona respaldan el partido sin precedentes, pero el mismo ha sido criticado por el gremio de jugadores y algunos aficionados.



La federación española de fútbol respondió el viernes a un pedido de autorización hecho por la Liga y en una carta desglosó varios problemas en la propuesta hecha.