Jornada 11 de la Liga de Honduras. La jornada de lo improbable... ¡ganaron los coleros!

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la jornada de lo más improbable, el fútbol de Honduras no deja de sorprendernos. ¿Mérito de aquellos que se cansan de perder y se esfuerzan por superarse? o más bien... ¡qué irregularidad de los grandes!

La jornada 11 nos ha dejado dos sorpresas mayúsculas. El triunfo 1-0 del Real de Minas sobre Real España en Danlí, y la victoria de Juticalpa 3-1 como local ante Vida. Y son sorpresas dado que estos andaban en modo "San Nicolás", dando regalos de Navidad pero adelantados.

Para Cancheros y Mineros, un respiro. Pero también una presión absoluta porque mantienen la misma distancia pensando en la tabla general para mantener la categoría. También hay que darle un mérito al entrenador Héctor Castellón, porque pese a todo, se mantiene al frente de un barco que parece ir directo al fondo del mar. "Pero de qué lo salvo lo salvo", dijo.

Real de Minas en tanto hay que destacarle que ha sido mucho más inteligente que muchos. Se llevó a Danlí donde habían pasado ocho años sin fútbol de primera división, a los dos grandes y ha hecho dos taquillones de orden. ¡Y cuatro puntos!

Pero el Real España volvió a ser aquel equipo inseguro, raro... bueno. Hay que verlo. Seguirlo viendo.





En otros juegos, Olimpia y Platense empataron cero a cero en Puerto Cortés. Lo que voy a rescartar que el Tiburón mantiene su invicto de local. Y Olimpia el invicto del torneo... ¡ah y mantiene el liderato!



En Tegucigalpa, Motagua venció "con la banca" 2-0 al Honduras de El Progreso y no hay más que decir. Diego Vazquez hizo lo prudente y le dio descanso a los players para el duelo del jueves ante Tauro de Panamá por la Liga Concacaf.

Motagua perdió la ida 2-1 ante los albinegros el jueves pasado.

Ah, y el Marathón ganó el jueves pasado 2-1 a Lobos UPNFM en su estadio. Y jugó el jueves, porque hoy anda en Nueva Orleans jugando una potra amateur. ¿Cuando irá a ir el Real Madrid a jugar un churro en Islanda en pleno torneo?

De aquí, remarcar que el DT de Lobos, el doctor Salomón Nazar, amenazó con renunciar si pierde en la próxima fecha ante Platense. ¡No se vaya "dóctor"!









PRÓXIMA JORNADA



VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE

Honduras vs Juticalpa

SÁBADO 27 DE SETIEMBRE

Lobos UPNFM vs Platense

Real España vs Motagua *



DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

Vida vs Real de Minas

Olimpia vs Marathón



Motagua y Marathón no han jugado aún el duelo de la fecha 7 y no se sabe cuándo lo hará.



* Seguramente se reprogramará para el domingo el Real España vs Motagua, porque el Ciclón debe jugar el jueves Liga Concacaf y según la ley debe descansar 72 horas.

Olimpia y Real de Minas no han jugado aún el duelo de la fecha 9 y no se sabe cuándo lo harán.

Platense, Olimpia y Real España jugarán a media semana en el torneo de Copa. El Tense ante Santos FC en Siguatepeque y La Máquina ante el León en San Pedro Sula.



GOLEADORES

Carlos Ovidio Lanza pasa a comandar la tabla de goleadores de la Liga.