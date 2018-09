Meghan Markle revela el detalle que escondía su vestido de novia

LONDRES, REINO UNIDO.- A cuatro meses de su boda con el príncipe Harry, la duquesa de Sussex Meghan Markle reveló un pequeño y muy especial detalle que tenía su vestido de novia.



La exactriz reveló en un primer avance del documental Queen of the world que decidió poner un pequeño recuerdo de la primera cita que tuvo con su ahora esposo, hace más de dos años.



Según la tradición, toda novia debe llevar algo nuevo, viejo y algo azul. Meghan no fue la excepción.



"En algún lugar de aquí, hay una pieza... ¿la ves? ¿La tela azul que está cosida dentro? Ese era mi "algo azul". Es tela del vestido que usé en nuestra primera cita", reveló la cuñada del príncipe William.

Asimismo, dijo que las flores que llevaba en su velo representaban las 53 naciones de la Commonwealth.



El vestido que utilizó Meghan el día de su boda será exhibido en el Palacio de Windsor para que los fanáticos pueden apreciar de cerca el traje.

