Nelson Torres, ganador de la Sub 23 en la Séptima Vuelta Ciclística

Nelson Torres se coronó en la categoría sub 23 de la Vuelta Ciclística de EL HERALDO. Foto Astrid Zambrano

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - Una gran emoción embargó al ceibeño Nelson Torres tras consagrarse ganador de la categoría Sub 23 en la Séptima Vuelta Ciclística de El HERALDO.



El ciclista de 23 años relató que no se dio por vencido y por segundo año consecutivo se inscribió en el máximo evento ciclístico de Honduras y Centroamérica.



El joven fue subcampeón en la Cuarta Vuelta Ciclística, pero este año llegó a la cima.



"Siento una gran emocion porque ya llevaba dos años intentándolo" fueron sus primeras palabras tras sobrepasar la meta.



Nelson Torres también agradeció a "Somos EPS", el equipo conformado por cinco personas que lo acompañaba en la misma categoría.



El ganador elogió la organización y felicitó el control que imperó durante toda la competencia.



"Este año estuvo muy bien organizado. Me gustó mucho todo estaba bien controlado. Es el mejor evento dd Honduras", dijo.



¿Y el 2019 será rival? "Si Dios quiere el otro año participo", fue su respuesta.



Nelson Torres es hermano de Jorge Torres, el ganador de la categoría Élite de la séptima edición de la vuelta. ¡Una familia de ganadores!