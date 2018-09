EN VIVO: Listado de los ganadores de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Séptima Vuelta Ciclística de Diario EL HERALDO 2018 se desarrolló el domingo y dejó muchas sorpresas entre los ganadores, marcando nuevamente historia como el único evento ciclístico en Centroamérica.



El hondureño Jorge Torres, con un tiempo de 3:18:59.439, se alzó con el primer lugar de la categoría Élite Hombres Ruta, la más esperada cada año.







Estos son los ganadores:

Categoría Novatos A:

1. Sady Isaid González Domínguez

2. Ever Ariel Rodezno

3. Nery Josué Baquedano Aguirre

4. Alan Fabricio Barahona

5. Steven Anael Flores



Categoría Novatos B:

1. Marvin Alexander Dolmo

2. Edwin Manuel Guevara Aguilar

3. David Guevara Dolmo

4. Carlos Antonio Irías Cruz

5. Elvis Álvarez Valladares



Categoría Novatas:

1. Karen Yohana Lagos Maradiaga

2. Elena Díaz

3. Valera Ramírez

4. Yaquelin Odalis Morales

5. Paola Michelle Ayestas Ponce



Categoría Seniors MTB (19-21)

1. Ronald Enrique Ponce

2. Carlos Martín Zúniga Valladares

3. Cristian Andrés Martínez

4. Edwin Varela Martínez

5. David Eduardo Amador Rosa



Novatos B MTB (31 en adelante)

1. Manuel Antonio Portillo Maradiaga

2. Geancarlo Josué Sosa Fortín

3. Keven Daniel Flores

4. David Tomás Pineda Ramos

5. Germán Daniel Miranda Aguilera



Montañesa B Mujeres (24 - 35)

1. Vanessa Mejía Flores

2. Xenia Melissa Molina Mejía

3. Elsa Lucía Zúniga Díaz

4. Iris Herminia Tosta del Cid

5. Jennifer Waleska



Montañesa C Mujeres (36 en adelante)

1. Waleska Yessenia Ruiz Betancourt

2. Alicia Joaquina Flores Zelaya

3. Yeny Carolina Arias Méndez

4. Varinia Vallecillo

5. Ana Yancy Urrao Mejía



Montañesa A Mujeres (16 a 23)

1. Janel Stephany Funez Molina

2. Diana Jissel Menéndez Pereira

3. Katherine Gissel Montoya Flores

4. María Guadalupe Rodríguez Maradiaga

5. Lourdes Vanessa Cáceres



Novatos A MTB (13 a 30 años)

1. Jhonatan Josué Campos Alvarado

2. Óscar Josué Argueta Reyes

3. Carlos Enrique Guevara Argueta

4. José Gerardo Moreno

5. Cristian Joel Durón Colindres



Master C MTB Hombres (50 en adelante)

1. Rigoberto Antonio Pantoja

2. Francisco Sánchez

3. Carlos Alberto Espinoza Urquia

4. Fernando Manzanares Meza

5. Peter Charles Bloomfield Orret



Juvenil MTB Honbres (16-18 años)

1. Rigoberto Quintanilla

2. Diego Duarte

3. Nery André Martínez Oyuela

4. David Jonathan Molina Galeano

5. Víctor Manuel Hernández Santiago



Master A MTB Hombres (30 a 39 años)

1. Yunior Alexis Rodríguez Escoto

2. Jonny Javier Mairena Zelaya

3. Marvin Enrique Ramos Díaz

4. José Luis Valeriano Morán

5. Rubén Darío Hernández Andrade



Cadetes MTB Hombres (13-15)

1. Brayan Josué Palma

2. Carlos Emilio Flores Mejía

3. Carlos Daniel Ochoa Valladares

4. Wilfredo André Cerrato Molina

5. Olgen Eduardo Castillo Zavala



Sub-23 Hombres Ruta

1. Nelson Alexis Torres Burgos

2. Elder Oquely Méndez

3. René Orlando Castillo Lozano

4. César Antonio Carías Padilla

5. Gerson Omar Molina Guevara



Juvenil Hombres Ruta (16-18)

1. César Donaldo Nolasco García

2. Miguel Adad Rodríguez Sauceda

3. David Alonso Maldonado Bonilla

4. Arnol Gonzalo Medina Alvarado



Máster A Hombres Ruta (30-39)

1. Román Canales

2. Alex Eugenio Escalante Díaz

3. Rubén Ignacio Tome Luque

4. Jesel Orlando Castellón Sánchez

5. José Carmelo Bonano



Máster B MTB (40-49)

1. Yuri Andrónico Espinal Ponce

2. Carlos Ronel Galeas Núñez

3. Milton Augusto Maciel de Sousa

4. Luis Manuel Galvez

5. Igor Girón Girón



Cadetes MTB Mujeres (13 - 15)

1. Mya Johan Rodas Maradiaga

2. Gracia María Abadie Ardón

3. María José Bejarano Torres

4. Sara Liliana Romero Moncada

5. Jenny María Andino



Máster C Hombres Ruta

1. Dimas Eduardo Moya

2. Andrés Egas

3. Carlos Mauricio Figueroa Ordóñez

4. Isidro Sánchez Ordóñez

5. William de Jesús Hincapié Sánchez



Élite Mujeres Ruta

1. Angie de Jesús Gómez Betancourth

2. Florinda Isabel de León González

3. Karen Emelina Canales Euceda

4. Karen Elisa Amaya

5. Alejandra Sofía Cárcamo Pérez



Máster B Hombres Ruta (40-49)

1. Wilfredo Matute Banegas

2. Elbin Mauricio Andino Mendoza

3. Alfredo Paz Sánchez

4. Walter Sady Manzanares Ventura

5. Melvin Ibrian Betancourth Rodríguez



Cadetes Hombres Ruta (13-15)

1. Ángel Gabriel Rodríguez

2. Héctor Manuel Menéndez Pereira

3. Diego Alejandro Cárcamo

4. Christopher Díaz

5. Luis Enrique Cerna Tosta



Cadetes Mujeres Ruta:

1. Linda Elizabeth Cárcamo

2. Alessandra Fabiola López Rivera

3. Lizzy Arianny Muñoz Rubí



Categoría Élite Hombres Ruta

1. Jorge Torres

2. Henry Antonio Rojas Sánchez

3. Allan Joaquín Hernández

4. Bryan Fernando Mendoza Ramos

5. Fredd Nahúm Matute Baca