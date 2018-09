La historia de Daniel, un guerrero que compite con una pierna y dos ruedas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -"Voy pedaleando y veo ese anillo bien largo, pero lo que quiero es seguir adelante", relata Daniel Francisco Molina, un hombre que pese a tener una sola pierna decidió subirse a una bicicleta y competir en la VII Vuelta Ciclística de EL HERALDO.



Nació con sus dos piernas, pero una enfermedad le provocó la pérdida de una de ellas.



"Cuando tenía 5 años sufrí de 7 enfermedades en una, y ya para los 11 años me operaron y me quedé con una sola", relata Daniel.



Molina, quien practica fútbol y karate, dice que comenzó el ciclismo antes de los 11 años, cuando aún no perdía parte de su cuerpo.



"Cuando era niño veía cómo mis amigos tenían bicicleta y yo ya no podía, entonces le dije a mi papá que me comprara una porque yo tenía que aprender a usarla con una pierna", dijo el competidor .



Este año es el primero en el que compite en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO, lo hace con el número 1184, asegura que lo más difícil ha sido encontrar el equilibrio para subirse a la bicicleta.



La palabra "rendirse" no está en el diccionario de este hombre, quien tiene tres hijos de 19, 15 y 8 años de edad, por lo que espera que con su ejemplo sean muchas las personas que se inspiren y dejen atrás la negatividad.

A su llegada Daniel fue recibido por su familia.



