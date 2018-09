Masivo apoyo al ciclista Carlos Zúniga de la categoría montañesa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "No digo que vaya a ser fácil, pero sin duda merecerá la pena" dice una de las decenas de pancartas que portan esta mañana los fieles amigos y familiares del ciclista que compite en la categoría montañesa, Carlos Zúniga.



El team es uno de los más visibles y organizados en la Séptima Vuelta Ciclística de EL HERALDO.



Los jóvenes se ubican en tres puntos estratégicos del recorrido (Lomas del Toncontín, Hato de Enmedio y 21 de Octubre) con el fin de expresar su máximo apoyo al competidor.



No es la primera vez que Carlos siente el respaldo, ya que su participación ha sido consecutiva y distinguida.



En la Quinta Vuelta Ciclística ganó la categoría Sub 23 con un recorrido que duró (2: 21:47).



Ninoska Chávez y Reiniery Carrión dialogaron con EL HERALDO y confesaron estar optimistas y emocionados con el desempeño de su buen amigo.