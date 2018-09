Agüero encarrila goleada del City, Liverpool sigue perfecto 

LONDRES, INGLATERRA.-Sergio Agüero festejó su nuevo contrato con el Manchester City al marcar el gol que encaminó la victoria 5-0 ante Cardiff en la Liga Premier el sábado.



El delantero argentino anotó su cuarto gol de la temporada en su partido número 300 con el City, que se recuperó tras la inesperada derrota ante Lyon a mitad de semana en la Liga de Campeones.

Bernardo Silva, Ikay Gundogan y Riyad Mahrez —éste último con un doblete tras ingresar en el segundo tiempo — redondearon la goleada en Gales. Fue la quinta victoria del City en seis fechas de su defensa del título.



Con un autogol de Wesley Hoedt y tantos de Joel Matip y Mohamed Salah, Liverpool mantuvo su paso perfecto al despachar 3-0 al visitante Southampton. Los Reds han ganado sus seis partidos para una cosecha ideal de 18 puntos.



Alex Ferguson regresó a Old Trafford por primera vez desde el derrame cerebral que el retirado entrenador de 76 años sufrió en mayo, pero el Manchester United no pudo corresponder a la ocasión con una victoria al igualar 1-1 con Wolverhampton.



Ferguson, quien tuvo que ser operado de emergencia, recibió una ovación de pie por parte de la afición al sentarse en la tribuna de honor del estadio.

El United se adelantó a los 18 minutos tras una jugada de Paul Pogba. Desde el borde del área, el volante francés dejó servido el balón para que el brasileño Fred remeciera las redes.

Pero los recién ascendidos Wolves lograron igualar en el complemento. El delantero mexicano Raúl Jiménez dominó el balón dentro del área antes de cederlo a Joao Moutinho, cuyo zurdazo batió al arquero David De Gea.



Harry Kane alcanzó a Jermain Defoe como el quinto máximo goleador en la historia de Tottenham al llegar a los 143 en su carrera, y el equipo de Londres rompió su mala racha al sacar una victoria de visitante a Brighton.



Tottenham había perdido tres partidos al hilo por primera vez con el técnico argentino Mauricio Pochettino, pero reaccionó bajo la lluvia en el sur.



Kane acabó con una sequía de cinco partidos sin anotar con el club y la selección al cobrar un penal a los 42 tras una mano de Davy Proepper para bajar el tiro libre ejecutado por Kieran Trippier. Tottenham aumentó a los 76 mediante el argentino Erik Lamela tras ser habilitado por Danny Rose. Brighton le puso emoción al final con el tanto de Anthony Knockaert en los descuentos.

Kun atado hasta 2021

El viernes, el City anunció que el “Kun” Agüero firmó una extensión de un año a su contrato, con lo que quedó atado al club hasta 2021. Ellos significa que el ariete de 30 años podría completar una década completa en el Etihad, el estadio de los “Citizens”.



Agüero reapareció en el once titular tras ser relegado en la banca frente a Lyon y gravitó con peligro durante todo el partido, rubricando su gol a los 32 tras recibir un buen pase de Bernardo.



El técnico Pep Guardiola elogió a sus jugadores por la reacción tras el fiasco el miércoles en la Champions. Guardiola purgó una fecha de suspensión y tuvo que observar el partido desde la grada del Etihad.



“Los técnicos están ahí cuando tienen pequeñas dudas, para apoyarles”, dijo Guardiola al consultársele sobre si presencia al costado de la cancha ayudó a sus jugadores.

“Es el mismo grupo, pudieron reaccionar, son un grupo excepcional”, añadió.



En otros resultados el sábado, el delantero serbio Aleksandar Mitrovic anotó su quinto gol de la temporada para que el recién ascendido Fulham rescatase un empate 1-1 como local ante Watford.



Watford, que buscaba su quinta victoria en seis fechas, se puso en ventaja a los dos minutos cuando Andre Gray empalmó un pase medido de Will Hughes para batir al arquero Marcus Bettinelli.



Los visitantes desperdiciaron numerosas ocasiones para ampliar el marcador y el perdonar tanto les pasó factura cuando el delantero argentino Luciano Vietto desbordó a Daryl Janmaat por la banda izquierda y sirvió en bandeja el balón para el gol de Mitrovic al primer palo a los 78 minutos.



Un doblete de Ashley Barnes guio a Burnley a la contundente victoria 4-0 ante Bournemouth.

Kelechi Iheanacho, James Maddison y Jamie Vardy marcaron los goles con los que Leicester le dio la vuelta al marcador para vencer 3-1 a Huddersfield, que se hundió en el fondo de la tabla. Crystal Palace, por su parte, no pudo pasar del 0-0 de local ante Newcastle.