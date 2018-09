Luis Fonsi reacciona por cancelación de concierto de Daddy Yankee

SAN JUAN, PUERTO RICO.- El cantante Luis Fonsi reaccionó sorprendido en sus redes sociales tras la noticia de la cancelación del concierto junto a Daddy Yankee en Chile.



El intérprete de "Despacito" dijo que le duele mucho el inesperado anuncio de parte del Big Boss porque no podrá compartir con sus fanáticos chilenos, además que aseguró que el problema no tiene nada que ver con él.



"Mi querido Chile, como la gran mayoría de ustedes me enteré ayer de la cancelación de los tres conciertos pautados para oct (octubre) 5,6 y 7", inició diciendo en su mensaje.



Agregó: "Lo que más me duele es que tenía muchas ganas de compartir con ustedes y presentarles lo mejor de mi música, como lo he hecho durante tantos años.



"Lamentablemente está circulando mucha información errónea, pero la verdad es que esta decisión no tiene ABSOLUTAMENTE NADA que ver conmigo y está fuera de mis manos. Para mí no hay nada que me haga más feliz que estar en un escenario y cerca de ustedes. Se que nos veremos muy pronto, los quiero", concluyó el artista.



La polémica entre Daddy Yankee y Fonsi surge luego que el reguetonero cancelara su participación por incumplimiento de contrato.