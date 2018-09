Polémica: ¿Daddy Yankee rompe amistad con Luis Fonsi?

SAN JUAN, PUERTO RICO.- Luego de hacer historia con "Despacito", una de las canciones que más éxito ha tenido en el mundo, la amistad que había entre Daddy Yankee y Luis Fonsi parece haber llegado a su fin.



En las últimas horas se conoció que el reguetonero canceló una gira por Chile junto a su compatriota por incumplimiento de contrato.



En un comunicado, emitido a través de la cuenta de Instagram "El cartel records oficial", señalaba que el Big Boss no podrá presentarse frente a sus fanáticos sudamericanos.



"El artista líder de la música urbana no podrá presentarse ante su fanaticada chilena debido a que la empresa no cumplió con los términos de pago estipulados en el contrato, entre otros incumplimientos", señala el escrito.



No es la primera vez que los cantantes han tenido problemas, hace unos meses llamaron embajador de Puerto Rico a Fonsi por el hit "Despacito", algo que pareció molestar mucho a la esposa de Yankee.

