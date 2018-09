Horarios de partidos de la jornada 11 de la Liga Nacional de Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Marathón, con su triunfo sobre la escuadra de la UPNFM de 2-1, se ubica momentáneamente en la primera posición de la tabla general del fútbol hondureño.



El resto de los partidos de la jornada once de la Liga Nacional de Honduras del torneo Apertura 2018-2019 para este fin de semana comenzarán este domingo 23 de septiembre con el duelo entre el Juticalpa vs Vida.



Luego de disputarse diez jornadas, el monstruo verde se ubica en el primer puesto con 19 puntos, mientras que el Olimpia de la capital de Honduras está en el segundo lugar con 19 unidades, pero con un partido menos que el líder, en tercero está el Real España con 17.



En lo último de la tabla general de la Liga Nacional se encuentra el equipo de Honduras Progreso con 11 puntos, le sigue el Juticalpa con 7 y en el fondo se ubica el Real Minas con 4 unidades.



Partidos del domingo 23 de septiembre (hora de Honduras):

Motagua vs Honduras Progreso: En el Estadio Nacional de Tegucigalpa, a las 4:00 de la tarde.



Real Minas vs Real España: A las 3:00 de la tarde, en el Estadio Marcelo Tinoco (Danlí).



Platense vs Olimpia: Este partido se realizará a las 3:00 de la tarde, en el Estadio Excélsior (Puerto Cortés).



Juticalpa vs Vida: Se jugará en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas (Juticalpa), a las 2:00 de la tarde.