Así luce actualmente el bebé Sol de los Teletubbies; ya tiene 23 años

KENT, INGLATERRA.- Han pasado exactamente 23 años y la joven británica Jessica Smith aún se siente orgullosa de haber interpretado al Sol en el programa infantil los Teletubbies.



"Orgullosa de ser el primer Sol-bebé de los Teletubbies, actualmente estudiante de danza", dice su descripción en Twitter.



La joven rompió el silencio y reconoció que ella interpretó al mítico personaje y que recibió 320 euros y una caja de juguetes por su misterioso y recordado papel.

Aunque parezca increíble, Jessica ocultó por muchos años que ella había interpretado al sol risueño.

"Tras celebrar mi 19 cumpleaños, y después de mucha reflexión, he decidido que es hora de que todo el mundo sepa mi secreto. Yo solía ocultarlo, pero después de que mis amigos me aconsejaran hacerlo público, he ganado confianza y lo he dicho. Ahora, todo el mundo dice que puede ver la semejanza que existe entre mi cara y la del bebé de la serie", contó.

Además: 10 datos que no conocías del actor que interpretó al villano de Lazy Town



Jessica fue seleccionada para participar en la serie cuando apenas tenía nueve meses de edad.

“No estoy segura de porqué me escogieron, supongo que porque era más risueña que el resto. Me siento orgullosa, y no lo cambiaría por nada”, expresó a un medio británico.

Aquí las fotos de la bebé sol en la actualidad

Ella era el rostro del sol de la serie que encantó a millones de niños en todo el mundo.