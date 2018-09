Kanye West está furioso con Nick Cannon y Drake

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El rapero estadounidense Kanye West subió un vídeo en su cuenta personal de Instagram en donde se le notaba molesto, y mandó un mensaje para Nick Cannon y Drake con quienes él ha tenido una buena relación.



Nick habló sobre el cuerpo de la esposa de West, debido a que en el pasado Nick y Kim tuvieron un romance en el cual él recordó con entusiasmo su cuerpo, diciendo:



“Esa chica blanca tiene trasero”, comentó el colega de Kanye de 37 años. En el vídeo West le pide un favor y exige a Nick que muestre respeto por él en el futuro si alguien le hace preguntas sobre Kim.



En cuanto a Drake, hay un rumor de que “Kiki” en su canción In My Feelings es una referencia a Kim, ya que este es el apodo que le dice su familia, y todos lo saben por su reality show.



Kanye dice que “Drake debería haber declarado públicamente que Kiki en su canción no está relacionado con Kim. Sabes, si tuviera una novia de Chicago, y su nombre fuera Rihanna, no haría una canción llamada ‘Riri’. Entonces, es allí cuando piensas: Eres demasiado inteligente para eso, hermano. Sabes de dónde viene eso”, aclaró el artista.

