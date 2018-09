Confirman romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Gabriel Soto e Irina Baeva ya no esconden su amor. La pareja fue captada caminado por las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de un día de compras y con esto se confirma su romance.

Las tomas, que fueron reveladas este jueves por el programa "Suelta la Sopa", confirman la relación entre la expareja de Geraldine Bazán y la rusa, un romance que desde hace meses se venía rumorando, luego que Baeva fuera captada saliendo del departamento de Soto.

Gabriel e Irina al ver los reporteros trataron de esconderse, sin embargo, no lo lograron.

El 28 de noviembre de 2017, Gabriel, a través de un comunicado en Twitter confirmó su divorcio con la actriz Geraldine Bazán.

"Ante versiones que han comenzado a circular y con el fin de evitar más especulaciones, me dirijo con la intención de aclarar la situación personal actual', comenzó diciendo Gabriel en la nota.

"Desde hace cuatro meses comencé un proceso de separación de la relación que mantuve durante cuatro años con mi esposa y madre de mis hijos, Geraldine Bazán. A pesar de que intentamos salir adelante, desde hace algún tiempo a la fecha, nuestra relación empezó a atravesar problemas y fracturarse. En los últimos meses, esa fractura se agudizó, llevándola en agosto de este año, a tomar la decisión de separarme definitivamente", expresó.

En ese mismo comunicado desmintió que su ruptura amorosa fuera debido a una tercera persona.

"Esta decisión, es completamente ajena a terceras personas, pero si es preciso aclarar las graves consecuencias que ocasionaron que me hayan involucrado en una historia que categóricamente he ratificado en todas las ocasiones en donde tuve la oportunidad y vuelto a decirlo: NO TENGO ABSOLUTAMENTE NADA QUE VER', aclaró Soto.



A casi un año de estas declaraciones, todo parece indicar que Gabriel e Irina sí tenían una relación, pero que debido al proceso que pasaba Soto no era el mejor momento para hacerlo público.